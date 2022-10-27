Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra İşletmesinde 14 Ekim'de saat 18.15 sıralarında meydana gelen maden kazasına ilişkin Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütüldüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, "Soruşturma kapsamında 25 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verilmiştir. Amasra Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda, Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltı işlemleri devam etmektedir. Olayla ilgili soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

22 şüpheli gözaltında

Emniyet ekiplerince şüphelilerden 22'si gözaltına alınarak Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Gözaltına alınanlar arasında TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, işletme müdürü, personel müdürü ile kartiye, iş güvenliği, sondaj ve aspiratör sorumlusu olarak görev yapan mühendisler yer alıyor.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri ile 3 şüpheliyi gözaltına alma süreci devam ediyor.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, Amasra'da maden ocağındaki patlamaya dair 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Kararın ayrıntılarını @trthaber muhabiri Bülent Bostancı aktardı.https://t.co/jliGu7SzsJ pic.twitter.com/VBvp6ZlQMc — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 27, 2022

41 işçi hayatını kaybetti, 11 işçi yaralandı

Bartın'ın Amasra ilçesindeki TTK Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim Cuma günü saat 18.15 sıralarında meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetmiş, 11 işçi yaralanmıştı.



