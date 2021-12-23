Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 10:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Barış pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak isteyen teröristlere müdahale etmeye devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Etiketler: Terörle Mücadele
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