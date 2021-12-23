Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak isteyen teröristlere müdahale etmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.