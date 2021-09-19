Haber Giriş: 19 Eylül 2021 Pazar 13:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Barış Pınarı bölgesinde 10 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA]
Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren Kahraman Mehmetçik, bölgede 10 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hale getirdi." denildi.
Kahraman Komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren Kahraman Mehmetçik, bölgede 10 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hâle getirdi. pic.twitter.com/xHsF9PNcUI— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 19, 2021
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