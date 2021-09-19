Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye genelinde 4 bin 473 şubesi bulunan PTTBank'ın, vatandaşların hayatını kolaylaştırdığından bahsetti.

COVID-19'un etkili olduğu Mart 2020-Ağustos 2021 döneminde 519 milyon işlem yapıldığını vurgulayan Karaismailoğlu, "5,4 milyon hanenin yardım parası evlere kadar ulaştırıldı" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, 3 bin 419 PttMatik ile hizmet veren PTT'nin, 40 mobil araçla da vatandaşların taleplerini karşıladığını, vatandaşlara kesintisiz hizmet verdiğini anlattı.

HGS müşteri sayısı 15 milyona yaklaştı

PTTBank'ta bu yılın 8 aylık döneminde de yapılan işlem sayısının 226 milyona ulaştığına dikkat çeken Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Salgın döneminde yardımların evlere dağıtılmasında sahadaki ekipler de seferber edildi. 5 milyon 373 bini aşkın haneye, 4.7 milyar lira yardım elden teslim edildi. Aynı dönemde toplam 36 milyon 833 bin adet yardım ödemesi yapılırken, ödeme tutarının 28 milyar lira oldu."

PTT'nin, ödemelerin yanı sıra bankacılık hizmetlerinde de vatandaşlara büyük kolaylık sağladığını vurgulayan Karaismailoğlu, PTTkart sayısının 6,6 milyona ulaştığını,HGS müşteri sayısının da 15 milyona yaklaştığını söyledi.