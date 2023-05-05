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Gündem
AA 05.05.2023 11:25

Bakırköy'de yüzlerce damacana yola saçıldı

İstanbul Bakırköy'de viraja hızlı giren tırın taşıdığı yüzlerce damacana yola saçıldı. Kaza nedeniyle yol yaklaşık 2 saat trafiğe kapandı.

Bakırköy'de yüzlerce damacana yola saçıldı

Kaza saat 09.00 sıralarında Bakırköy D100 Şirinevler Kavşağında meydana geldi. İddiaya göre tır şoförü, D100 yan yoldan Bahçelievler istikametine giden virajlı yola hızla girdi. tırın dorsesinde yüklü olan su dolu damacanalar, brandaları yırtarak yola devrildi. Kaza sonrası kavşaktan Bahçelievler’e bağlanan yol trafiğe kapandı.

İhbar üzerine olay yerine trafik polisleri sevk edildi. Ekipler yolun girişini kapatarak araçları İncirli istikametine yönlendirdi.

Kapanan yol nedeniyle yan yoldaki trafik Çobançeşme Kavşağına kadar uzadı.

Su firmasının yetkilileri yola devrilen yüzlerce damacanayı olay yerine getirdikleri kamyonete yükledi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından damacanaların kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.

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