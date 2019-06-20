Meclis gündemindeki askerlik teklifinin çoğu maddesi kabul edildi. Görüşmelerin son gününde de siyasi parti grupları arasında istişareler devam etti.

Yüzbinlerin beklediği düzenlemenin yasalaşması için önümüzdeki hafta beklenecek. Nihai oylamanın salı günü yapılması planlanıyor.

Genel Kurul'da kabul edilen önergeyle, mevcut bakaya ve yoklama kaçaklarına bedelli askerlik için hak tanındı.

Bakaya ve yoklama kaçakları, bir kereye mahsus olmak üzere, kuraya katılmadan bedelli askerlik yapabilecek.

Kabul edilen bir başka önerge ile Doğu ve Güneydoğu sınır bölgelerinde görev yapan askerlere ek ödeme yapılma kararı alındı. Dört siyasi partinin mutabakatıyla, kanun teklifinin yürütme ve yürürlük maddelerini düzenleyen 64 ve 65’inci maddeler salı günü görüşülecek.

Kaynak: TRT Haber