Çok Bulutlu 6.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 30.03.2026 21:54

Bakanlık Giresun'daki kazayla ilgili adli sürece müdahil olacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Giresun'un Görele ilçesinde "cinsel tacize maruz kaldığını" beyan eden 16 yaşındaki çocuğun geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin başlatılacak adli sürece müdahil olacağını açıkladı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Görele'de, hakkında "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırılan eski belediye başkanına ilişkin sürecin Bakanlık tarafından başından itibaren yakından takip edildiği belirtildi.

Söz konusu olayda, "cinsel tacize maruz kaldığını" aktaran 16 yaşındaki T.T'nin geçirdiği trafik kazası sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğinin derin bir üzüntüyle öğrenildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hayatını kaybeden evladımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Bakanlığımız, cinsel istismar ve taciz davalarında olduğu gibi bu olayda da çocuğun üstün yararını esas alarak sürecin en başından itibaren hukuki takibini sürdürmektedir. Meydana gelen trafik kazasına ilişkin başlatılacak adli sürece de müdahil olunacak, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için süreç titizlikle takip edilecektir. Çocuklara yönelik her türlü istismar ve ihmal karşısında sıfır tolerans anlayışımızla hareket etmeye kararlılıkla devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz."

ETİKETLER
Giresun Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:58
Filistin: İsrail'in "idam yasası" halkımıza karşı savaş suçudur
21:32
Aydın'da toprak kayması: 3 ev tahliye edildi
21:23
BM: Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerini terk etmeleri için sistematik baskı oluşturuluyor
21:22
Tahran’da patlamalar meydana geldi
21:50
İsrail, Filistinli esirleri hedef alacak idam cezası yasasını onayladı
20:45
UNIFIL: Lübnan'ın güneyinde meydana gelen patlamada 2 barış gücü askeri öldü
İstanbul'da sağanak etkili oldu
İstanbul'da sağanak etkili oldu
FOTO FOKUS
ASELSAN'ın LUNA-2 uydusu başarıyla fırlatıldı
ASELSAN'ın LUNA-2 uydusu başarıyla fırlatıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ