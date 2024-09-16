Bakanlardan "Boykot" şarkısı ile Filistin'e destek

Bakanlar, sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaştığı, Hacıoğulları'nın yapay zeka ile yaptığı "Boykot" adlı şarkının videosunu alıntıladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından, "Herkes sussa, sözde uluslararası toplum gözlerini yumsa da biz sessiz kalamayız. Masum kadınlar, bebekler, çocuklar ölürken kafamızı çevirip başka yöne bakamayız. Hakikati söylemek, bu kötülüğe dur demek zorundayız." ifadelerine yer verdi ve videoyu paylaştı.

Herkes sussa, sözde uluslararası toplum gözlerini yumsa da biz sessiz kalamayız.



Masum kadınlar, bebekler, çocuklar ölürken kafamızı çevirip başka yöne bakamayız.



Hakikati söylemek, bu kötülüğe dur demek zorundayız. #Boycott#Boykot https://t.co/9I3iJ028PL — Murat KURUM (@murat_kurum) September 16, 2024

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da işgal altındaki Filistin halkının dimdik duruşuna destek vermeye ve özgür bir Filistin için ses yükseltmeye devam edeceklerini vurguladı.

İşgal altındaki Filistin halkının dimdik duruşuna destek vermeye ve özgür bir Filistin için sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz.#boycott #boykot https://t.co/Typux47f20 — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) September 16, 2024

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise Gazze'de yaşanan katliama sessiz kalmanın da bir suç olduğunu vurgulayarak, "Onların asil ve onurlu direnişine destek vermek, insanlık onurunun gereğidir. Vicdanımızı susturmayacağız." ifadelerini kullandı.

"Gazze'nin asil ve onurlu direnişine her zaman destek vermeye devam edeceğiz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, son zamanlarda büyük markaların panikle isim gizleme çabasına, pazarlama stratejilerinde değişikliğe gittiklerine şahit edildiğini belirterek, "Bu demek oluyor ki boykot işe yarıyor. Gazze'nin asil ve onurlu direnişine her zaman destek vermeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise Türkiye'nin hiçbir zaman Filistinli kardeşlerini yalnız bırakmayacağını, bulunulan her platformda Filistin'in onurlu mücadelesini desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de sosyal medya hesabından videoyu alıntılayarak, "Gazze'de yaşanan insanlık dramına 'dur' diyemeyen küresel vicdanın harekete geçmesi için boykot diyoruz. Her daim Filistinli kardeşlerimizin asil ve onurlu direnişinin yanında yer alacağız." ifadelerini kullandı.