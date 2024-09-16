Sudan'a insani yardım taşıyacak gemi Mersin'den uğurlandı

AFAD ve Mersin Valiliği koordinasyonunda, Dışişleri Bakanlığı, Türk Kızılay ve 12 sivil toplum kuruluşunun desteğiyle Sudan için yardım çalışması başlatıldı.

Gıda, hijyen, barınma ve sağlık malzemeleri ile jeneratör, çadır ve mobil fırından oluşan 2 bin 955 tonluk yardım, rıhtımdaki "Sea Horse" adlı gemiye yüklendi.

AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen, limanda düzenlenen uğurlama töreninde, Sudan'a ikinci yardım gemisini gönderdiklerini söyledi.

Mersin'de uğurladıkları ilk geminin 19 Temmuz'da Sudan'a ulaştığını dile getiren Taşdelen, ilk gemide 2 bin 500 ton yardım malzemesinin bulunduğunu hatırlattı.

Bugün 3 bin tona yakın malzemeyi göndermek için bir araya geldiklerini belirten Taşdelen, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 18 bin 500 çadır, 17 binin üzerinde battaniye ve çeşitli barınma malzemeleri, 1000 tonluk un ve 500 tona yakın da gıda kolilerinden oluşan malzemelerimizi şu anda sevk etmek üzere burada toplanmış bulunuyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımıza, Türk Kızılayımıza çok teşekkür ediyoruz. Her zaman olduğu gibi bu gemide de yardım muhteviyatını, içeriğini birlikte hazırladık. Bunu ilk kez yapmıyoruz. Bu yıl içerisinde gönderdiğimiz 14'üncü gemi. 12'sini Gazze'ye ulaştırılmak üzere Mısır'a gönderdik. Orada da çok büyük yardımlarımız söz konusu. Şu anda Gazze için toplamda 75 bin tonu bulan malzeme sevkiyatı yaptık."

"4 sevkiyat daha yapıp 30 bin ton unu Gazzeli kardeşlerimize ulaştırmış olacağız"

Taşdelen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatıyla bu yıl içerisinde 30 bin ton unun Gazze'ye ulaştırılmak üzere karara bağlandığını vurguladı.

Bu unları toplamda 9 sevkiyatta Gazze'ye ulaştıracaklarını anlatan Taşdelen, "Şu anda 5. sevkiyatımızı 13 Eylül itibarıyla yapmış bulunuyoruz. 10'ar günlük aralarla 4 sevkiyat daha yapıp 30 bin ton unu Gazzeli kardeşlerimize ulaştırmış olacağız." diye konuştu.

Refah Sınır Kapısı'nda büyük sıkıntıların söz konusu olduğunu anlatan Taşdelen, "Orada da bekleyen malzemelerimiz var. İnşallah oradaki sıkıntıları da aştığımızda, tırların üzerinde bekleyen malzemelerimizi yine Refah Sınır Kapısı üzerinden de Gazze'ye ulaştırmış olacağız." dedi.

Taşdelen, Türkiye'nin yakın coğrafyasında sıkıntılar olduğunu, Sudan'da uzun yıllardır iç karışıklıklar, kuraklık ve aşırı yağış yaşandığını anlattı.

Sudan'ın yanında olmak ve yardımlaşmak için büyük çaba sarf ettiklerine dikkati çeken Taşdelen, şunları kaydetti:

"Ülkemiz dünyanın her yerinde din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin bütün insanlığın yanında durmaya devam ediyor. Allah bize bunun koordinasyonunu ve işbirliğini sağlamak için görev nasip etti. Biz de bu görevi yerine getiriyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımızın hayırlarıyla yardım malzemelerini coğrafyamızdaki kardeşlerimize ulaştırmaya devam ediyoruz."

Konuşmanın ardından gemi, dualar eşliğinde Port Sudan Limanı'na uğurlandı.

Törene, Vali Yardımcıları Adem Yılmaz ve Murat Çağrı Erdinç, AFAD İl Müdürü Cenk Yıldız ile çalışmaya destek veren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.