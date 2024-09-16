Açık 19ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 16.09.2024 21:25

Altun'dan Gazze için 'boykot' paylaşımı: Filistin özgürlüğüne kavuşana kadar mücadelemiz sürecek

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze için boykot paylaşımını alıntılayarak, "İsrail’in bu hukuk tanımaz tavrına son vermek için gereken her adımı kararlılıkla atacağız. Filistin tam özgürlüğüne kavuşana kadar mücadelemiz sürecek" ifadelerini kullandı.

Altun'dan Gazze için 'boykot' paylaşımı: Filistin özgürlüğüne kavuşana kadar mücadelemiz sürecek

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze için boykot paylaşımını alıntılayarak bir mesaj paylaştı.

Türkiye'nin, Filistinlilerin haklarını savunmak, her alanda yanlarında olmak için çalışmaya devam edeceğini vurgulayan Altun, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail’in bu hukuk tanımaz tavrına son vermek için gereken her adımı kararlılıkla atacağız. Filistin tam özgürlüğüne kavuşana kadar mücadelemiz sürecektir."

Erdoğan'dan 'Gazze' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından Gazze için videolu bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, "Sesimizle, sözümüzle, dualarımızla, insani yardımlarımızla, elimizdeki tüm imkânlarla Gazze’nin, Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Onların asil ve onurlu direnişine her zaman destek vermeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

 

ETİKETLER
Fahrettin Altun Gazze
Sıradaki Haber
Sudan'a insani yardım taşıyacak gemi Mersin'den uğurlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:18
Filistin'in BM Daimi Temsilcisi: Filistin halkı ve liderleri için Ayşenur şehittir
22:21
Artvin'de sağanak: Heyelan ve taşkınlar nedeniyle 32 köy yolu kapandı
21:55
Kırmızı bültenle aranan dolandırıcılık şüphelisi Bodrum'da yakalandı
21:56
BM: İsrail'in "tahliye emirleri" Gazze'nin yüzde 85'ini kapsıyor
21:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yapay zeka ürünü "Boykot" şarkısı ile Filistin'e destek
21:09
Terörün finans kaynağına ağır darbe
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paralimpik Takımı'nı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paralimpik Takımı'nı kabul etti
FOTO FOKUS
Texas'ta boru hattında yangın
Texas'ta boru hattında yangın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ