Altun'dan Gazze için 'boykot' paylaşımı: Filistin özgürlüğüne kavuşana kadar mücadelemiz sürecek

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze için boykot paylaşımını alıntılayarak bir mesaj paylaştı.

Türkiye'nin, Filistinlilerin haklarını savunmak, her alanda yanlarında olmak için çalışmaya devam edeceğini vurgulayan Altun, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail’in bu hukuk tanımaz tavrına son vermek için gereken her adımı kararlılıkla atacağız. Filistin tam özgürlüğüne kavuşana kadar mücadelemiz sürecektir."

Erdoğan'dan 'Gazze' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından Gazze için videolu bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, "Sesimizle, sözümüzle, dualarımızla, insani yardımlarımızla, elimizdeki tüm imkânlarla Gazze’nin, Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Onların asil ve onurlu direnişine her zaman destek vermeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.