Bakanlar sel bölgesine gidiyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sel felaketinden etkilenen Bartın'da incelemelerde bulunmak üzere bölgeye hareket etti.

Bakan Yerlikaya resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Bartın'a doğru kara yoluyla hareket ettiklerini belirtti.

"Şükürler olsun can kaybımız yok"

Sel felaketinden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Yerlikaya, "Valiliklerimiz ve AFAD koordinesinde Devletimiz bütün kurumlarıyla bölgede. 23 vatandaşımız helikopter, 73 vatandaşımız ise bot ve iş makineleriyle kurtarıldı. Şu an itibarıyla şükürler olsun can kaybımız yok" ifadelerini kullandı.

Yağışların yarın sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesinin beklendiğini belirterek, temkinli olunması, uyarıların dikkate alınması çağrısını yapan Yerlikaya paylaşımında, kurtarma çalışmalarına ait görüntülere de yer verdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Bartın ve çevre illerde yaşanan sel afeti nedeniyle hemşehrilerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile bölgeye hareket halinde olduklarını, bölgeye, AFAD koordinasyonunda tüm birimleri seferber ettiklerini kaydeden Tunç, "Mahsur kalan hemşehrilerimiz için havadan ve karadan müdahalelerimiz devam ediyor. Devletimiz tüm imkanları ile seferber olmuş durumda. Allah memleketimizi her türlü afetten korusun" paylaşımında bulundu.

Bakan Uraloğlu, heyelan ve selden etkilenen Bolu'ya gidiyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, aşırı yağışların neden olduğu heyelan ve selden etkilenen Bolu'ya gidiyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Uraloğlu, Bolu'da incelemelerde bulunmak üzere, bölgeye hareket etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, TEM Otoyolu'nda yoğun yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle Ankara-İstanbul yönünün trafiğe kapatıldığını belirterek, "Ankara'dan İstanbul'a giden sürücülerimiz, Abant gişelerinden D-100'e yönelmiş ve o güzergahta yoğun bir trafik oluşmuştur. Ankara'dan İstanbul'a gidecek olan yol kullanıcılarının, ikinci bir duyuruya kadar Ankara-Eskişehir-Bilecik-Sakarya istikametini kullanmaları gerekmektedir." ifadelerine yer vermişti.