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Gündem
AA 02.07.2025 19:28

Bakanlar Kurum ve Kacır, Elazığ heyetiyle bir araya geldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve milletvekilleriyle bir araya geldi.

Bakanlar Kurum ve Kacır, Elazığ heyetiyle bir araya geldi

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, heyeti Bakanlıkta ağırladıklarını belirtti.

Görüşmede, Elazığ'daki çimento fabrikası başta olmak üzere şehrin sanayi alanındaki ihtiyaçlarını değerlendirip yapılabilecekleri konuştuklarını aktaran Kurum, Elazığ için işbirliği içinde çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

ETİKETLER
Murat Kurum Mehmet Fatih Kacır Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
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