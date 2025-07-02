Bakanlar Kurum ve Kacır, Elazığ heyetiyle bir araya geldi

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, heyeti Bakanlıkta ağırladıklarını belirtti.

Görüşmede, Elazığ'daki çimento fabrikası başta olmak üzere şehrin sanayi alanındaki ihtiyaçlarını değerlendirip yapılabilecekleri konuştuklarını aktaran Kurum, Elazığ için işbirliği içinde çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.