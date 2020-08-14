Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'de mevkidaşı Ignazio Cassis ile görüştükten sonra basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasının satır başları şöle;

Doğu Akdeniz'de gerginlik arttı yalnız bunun sorumlusu Türkiye değildir Yunanistan'dır. Biz sondaj faaliyetlerimizi başlatmak için 2018 yılına kadar sabırla bekledik. Halbuki hem Yunanistan hem Rum kesimi 2000'li yıllardan itibaren tek taraflı faaliyetleri başlattılar.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Yunanistan iki gün önce yaptığı gibi Oruç Reis gemimizi taciz girişiminde bulunmasın bunun karşılığını alır.https://t.co/LwKwmQJszT pic.twitter.com/Ilqd8EXjoy — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 14, 2020

Türkiye de bir adım atmak zorunda kaldı. AB ülkelerinin özellikle dönem başkanı Almanya'nın ricası üzerine biz iyi niyet gösterisinde bulunduk. Faaliyetlerimizi geçici olarak durdurma konusunda ricaları olmuştu. Biz iyi niyet gösterisinde bulunduk. Fakat bu süreç içinde Yunanistan, Almanya ve diğer ülkelerden habersiz gitti Mısır ile bir anlaşma inzaladı. Bu iyi niyetle bağdaşmaz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Fransa'nın gerginliği artırıcı adımlardan kaçınması gerekir. Böyle kabadayılıkla bir yere varamazlar.https://t.co/LwKwmQJszT pic.twitter.com/FgfwAzOssL — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 14, 2020

Anlaşmanın içerisinden bağımsız olarak bu ülkeler ve AB böyle bir çaba sarf ederken, Yunanistan'ın böyle bir adım atması kabul edilemez. Suçlanacak bir ülke varsa Yunanistan'dır. Biz de bu anlaşmadan sonra sismik araştırma gemizi Oruç Reis'i kıta sahanlığımıza gönderdik. Biz diplomasiden yanayız. Yunanistan, kuralları ben belirlerim diyorsa bu böyle işlemez. Yunanistan, Oruç Reis gemisine taciz girişimleri yaparsa karşılığını alır.