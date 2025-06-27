Bakan Yumaklı: Yeşil vatanı korumak hepimizin görevi

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'in Aliağa ilçesinde çöplük alanda başlayıp ormana sıçrayan yangına dikkati çekerek, vatandaşlara uyarıda bulundu.

Aliağa'da sıradan görünen dikkatsizlik sonucu yüzlerce ağacın kül olduğunu vurgulayan Yumaklı, sanayi sitesinde çöp yakmanın 5 dakikalık iş olduğunu ama bedelinin yıllar boyunca büyüttükleri ağaçların yanıp gitmesiyle sonuçlandığını bildirdi.

"Geleceğimizi dikkatsizlik sonucu yakmayalım"

Yumaklı, yangınların gerekçelerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yangınların çoğu 'küçük bir dikkatsizlikten' çıkıyor ama sonucu hiç de küçük olmuyor. Yeşil vatanı korumak hepimizin görevi. Bir defa daha söyleyelim, lütfen açık alanda ateş yakmayın, çöp yakmayın, sigara izmariti atmayın. Cezası ağır, daha nasıl anlatabiliriz ki? Doğaya verdiğimiz zarar yarınımıza, geleceğimize verilmiş bir zarardır. Geleceğimizi dikkatsizlik sonucu yakmayalım."