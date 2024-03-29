Parçalı Bulutlu 20.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 29.03.2024 16:07

Bakan Yumaklı: Türkiye Yüzyılı'nı 81 ilimizle birlikte inşa edeceğiz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ''31 Mart'ta yerel yönetimler de katıldığı andan itibaren artık hep beraber Türkiye Yüzyılı'nı yerel yönetimlerle, ilçelerle, ilimizle, 81 ilimizle birlikte inşa edeceğiz'' dedi.

Bakan Yumaklı: Türkiye Yüzyılı'nı 81 ilimizle birlikte inşa edeceğiz
[Fotograf: AA]

Bakan Yumaklı, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinin meydanında düzenlenen AK Parti mitinginde konuştu.

Yumaklı, Taşköprü'nün tarımsal ürünleri ile ön plana çıktığını vurguladı. Kastamonu'da üretilen ürünlerin, emeklerin zayi olmaması için gerekli birtakım işlemlerin olduğunu söyleyen Yumaklı, ''Buna örnek olarak sulama projeleri bulunuyor benim bakanlığıma ait. Baraj konusu var yine bakanlığıma ait. İster benim bakanlığımla ilgili olsun ister olmasın, Taşköprü ya da Kastamonu ile ilgili ne yapılması gerekiyorsa, sizlere ne yapılacağı söyleniyorsa o benim sözümdür, o benim takibimdedir'' ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı: Türkiye Yüzyılı'nı 81 ilimizle birlikte inşa edeceğiz

 ''ORKÖY faaliyetleriyle ilgili Taşköprü'ye ayırdığımız rakam, 227 milyon lira''

Kastamonu'nun bir orman şehri olduğunu söyleyen Yumaklı,'' Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) faaliyetleriyle ilgili Taşköprü'ye ayırdığımız rakam, 227 milyon liradır. Taşköprü'ye hayırlı olsun.Yine ORKÖY kredileri çerçevesinde ormancılık yapan ya da orman sektöründe faaliyet gösteren köylülerimize de farklı uygulamalarımız olacak. Sarımsak veya diğer tarım ürünlerinin dışında da ekonomik değeri yüksek ürün Taşköprü'de de yetiştirilecek'' dedi.

Bakan Yumaklı: Türkiye Yüzyılı'nı 81 ilimizle birlikte inşa edeceğiz

''İnşallah hep birlikte büyük Türkiye'yi inşa etmiş olacağız''

Milletin 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye'nin ikinci yüzyılını inşa etme vazifesi verdiğini vurgulayan Yumaklı, yerel seçimlerin önemine değinerek, şunları söyledi:

''19 ilçemizle birlikte Kastamonu merkez dahil, inşallah mensubu olduğum AK Parti'nin gerçek belediyeciliğine kavuşturduğumuzda, aylık olarak bütün çalışmaları ben de takip edeceğim sizlerin adına. Yani sadece milletimiz değil, ben de takip edeceğim. Bizler, bu millet için gerçekten zamanını feda eden, dur durak bilmeyen bir Cumhurbaşkanı'nın yol arkadaşlarıyız. Bu kervana 31 Mart'ta yerel yönetimler de katıldığı andan itibaren artık hep beraber Türkiye Yüzyılı'nı yerel yönetimlerle, ilçelerle, ilimizle, 81 ilimizle birlikte inşa edeceğiz. Taşköprü için Hüseyin başkanımıza icazeti verdiğinizde, Kastamonu için Tahsin Babaş icazet aldığında, bizler de hükümette varız, bu sefer üçlü olacağız, güçlü olacağız, bir olacağız, diri olacağız, inşallah hep birlikte büyük Türkiye'yi inşa etmiş olacağız.''

Taşköprülü'lerden İstanbul'daki yakınlarını da aramalarını isteyen Yumaklı, ''31 Mart'ta Taşköprü'ye, Kastamonu'ya, İstanbul'a bir bayram yaşatalım. Hep beraber sağlıkla, mutlulukla, olması gerekenin olduğu gibi bayrama girmeyi nasip etsin'' dedi.

ETİKETLER
İbrahim Yumaklı Kastamonu Tarım ve Orman Bakanlığı
Sıradaki Haber
"Para sayma" soruşturması devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:36
BM Nüfus Fonu: Gazze'de hamile kadınlar ve yeni doğanlar her gün yaşam için savaş veriyor
17:25
Baharda metrelerce karla mücadele devam ediyor
17:22
Türkiye, denizcilik sektöründe biyoyakıt kullanımına başlıyor
16:53
İsrail uçaklarının hava saldırısı sonucu Gazze'de 20 Filistinli yaşamını yitirdi
16:50
İsrail ordusunun Gazze'de düzenlediği 2 saldırıda 17 Filistinli öldü
16:40
RTÜK Başkanı Şahin'den siyasi reklam yasakları uyarısı
"Taşkın koruma tesisi" sel felaketi yaşayan mahalle sakinlerine rahat nefes aldırdı
"Taşkın koruma tesisi" sel felaketi yaşayan mahalle sakinlerine rahat nefes aldırdı
FOTO FOKUS
Hakkari'de baharda karla mücadele
Hakkari'de baharda karla mücadele
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ