Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vaatlerini unutan değil, verdiği sözü yerine getirecek başkanlar seçeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Sancaktepe mitinginde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Ramazan-ı şerifinizi tebrik ediyorum. Rabbim tuttuğunuz oruçları kabul eylesin. Fakir fukarayı daha fazla kollamamız gereken günlerden geçiyoruz. Filistin'den Suriye'ye kadar dünyanın birçok yerinde kardeşlerimiz ciddi sıkıntılar çekiyor.

İsrail'in zalim hükümeti Gazze'deki kardeşlerimizi katlediyor. Bu müstesna zamanlarda ellerimizi Gazzeli mazlumlar için ellerimizi semaya açıyoruz. İnsani yardımlarımızla da Gazzelilerin yanındayız. 41 tondan fazla yardımı uçaklarla ve gemilerle gönderdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da AK Parti Sancaktepe mitinginde halka hitap ediyor. https://t.co/uMG9Mquzdb — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 29, 2024

İsrail üzerindeki baskıyı artırmak için yoğun çaba harcıyoruz. Canilerin hukuk önünde hesap vermesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Birileri siyasi rant için gerçekleri çarpıtsa da biz Filistin devletinin dimdik yanında duruyoruz.

Kalbi Gazzeli mazlumlar için çarpan kardeşlerime seslenmek istiyorum. İçinize şüphe düşürmeyin. İnsanımızın Gazze hassasiyetini istismar etme peşinde koşan fırsatçıların, ahlaksız ve asılsız söylemlerine prim vermeyin.

"Türkiye tüm kurumlarıyla Filistin'in yanındadır"

Türkiye tüm kurumlarıyla Filistin'in yanındadır.İmkanlarımızın el verdiği ne varsa, tek bir eksik bırakmadan, hepsini yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. AFAD ve Kızılay başkanımızla görüştüm ve yoğun bir şekilde bu yardımları ulaştırmanın gayreti içinde olduklarını kendilerinden öğrendim. Tayyip Erdoğan'ın verdiği mücadelenin şahidi Gazzeli kardeşlerimizin bizzat kendileridir.

Türkiye Suriye, Somali, Karabağ imtihanını nasıl alnının akıyla verdiyse Gazze imtihanının gayreti içindedir. Bunda da başarılı olacağız. Filistinliler bağımsız devletine kavuşuncaya kadar durmayacağız. Vatanını koruyan Gazzeli yiğitlere terörist diyenlerin bize edecek tek kelamları olamaz. Filistin davasını kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz.

Geçtiğimiz sene 14-28 Mayıs seçimlerinden bir gün önce sizlerle kucaklaşmış ve ahdimizi yenilemiştik. Allah razı olsun Sancaktepeli kardeşlerimiz bu sözlerinde sadık kaldılar. 31 Mart'ta bu sözü yeniliyor muyuz? Bugün Sancaktepe'de katılım 25 bin. Bizi bağrınıza bastığınız için her birinize şükranlarımızı sunuyorum. Türkiye'nin şahlanışını kimse durduramaz. Sizler bizimle olduğunuz sürece ülkemizin önünü hiçbir güç kesemez. Rabbim dayanışmamızı daim eylesin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir tarafta temiz, şeffaf ve dürüst siyasetin temsilcileri var. Diğer tarafta kaynağı karanlık deste deste dolarlar, avrolarla para kulesi üretenler var. pic.twitter.com/LwkAs1pxwq — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 29, 2024

"Vaatlerini unutacak değil, verdiği sözü yerine getirecek başkanlar seçeceğiz"

Önümüzde kritik bir seçim var. Pazar günü bir kez daha sandığa gideceğiz. Şehrimize, ilçemize hizmet edecek yerel yönetimleri seçeceğiz. Vaatlerini unutacak değil, verdiği sözü yerine getirecek başkanlar seçeceğiz. Kararı sandıkta vereceğiz. Bir tarafta eser ve icraatlarıyla konuşanlar var diğer tarafta 5 yıl boyunca taş üstünde taş koymayanlar var. Reklama verdiği önemin 10'da birini depreme vermeyenler var. Karşımızdaki tablo bu kadar nettir.

"İstanbul bir 5 sene daha kaybedemez"

31 Martta ilimizi yönetecek isimlerle beraber bu iki farklı anlayış arasında da bi tercihte bulunacağız. Her şeyi akıl ve vicdan terazimizde tartacağız. Kırgınlıkla ve öfkeyle değil sağ duyuyla meseleye yaklaşacağız. Kullanacağımız bir oy 5 senemizi etkileyeceğini unutmayacağız. İstanbul bir 5 sene daha kaybedemez. Ben Sancaktepe'nin tercihini gerçek belediyecilikten yana olacağına inanıyorum.

Biz bu aziz şehrin emanetini ilk kez bundan 30 sene önce devraldık. Büyükşehir belediye başkanı olarak 4,5 yıl boyunca şehrimize heyecanla hizmet ettik. Dağ gibi birikmiş sorunlara çözüm bulduk. İstanbul'u çamur belasından biz kurtardık. Şehrin kenar mahallelerinden başlayarak İstanbul'da yaşamanın çilesini değil mutluluğunu tattırdık. Kimsenin siyasi tercihine hayat tarzına karışmadık.

"Ülkemizin son 21 yılı Cumhuriyet tarihimizin altın devri"

Ülkemizin son 21 yılı yatırımlar açısından Cumhuriyet tarihimizin altın devri olarak kayıtlara geçmiştir. Sağlıktan savunma sanayiine her alanda ülkemize çok önemli başarılar yaşattık. Hangi şehrimize gitseniz eser siyasetimize zaten şahitlik ediyorsunuz. 81 vilayetimizin tamamı gerçekten büyük bir dönüşüme sahne oldu.

İstanbul ise çok farklı bir seviyeyi yakaladı. Marmaray'ı kim yaptı? Avrasya'yı kim yaptı? YSS köprüsünü kim yaptı? Kuzey Marmara Otoyolunu kim yaptı? Çamlıca kulesinden metro hatlarına pek çok yatırımı biz kazandırmadık mı? 4 bin 100 yataklı şehrin en büyük şehir hastanelerinden birini Sancaktepe'ye inşa ediyoruz.