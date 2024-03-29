Parçalı Bulutlu 20ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 29.03.2024 14:09

İçişleri Bakanlığı'nda güvenlik toplantısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü, Sahil Güvenlik Komutanı ve bakanlığın birim yöneticileriyle seçim güvenliği ile suç odaklarıyla mücadeleyi içeren güvenlik toplantısı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı'nda güvenlik toplantısı
[Fotograf: AA]

Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

Bakan Yardımcılarımız, Jandarma Genel Komutanımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Sahil Güvenlik Komutanımız ve birim yöneticilerimizin katılımıyla; Başta 31 Mart’ta gerçekleşecek olan Mahalli Seçimlerin Güvenliği olmak üzere terör, asayiş, uyuşturucu, organize suç örgütleri, tütün ve makaron kaçakçılığı, çevrimiçi dolandırıcılık ve çevrimiçi çocuk istismarı konularını içeren güvenlik toplantımızı gerçekleştirdik.

 

Terör örgütleri ve iş birlikçileriyle, organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle, şehir eşkıyalarıyla ve tüm suç odaklarıyla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek.

Kahraman güvenlik güçlerimiz, sanal devriyelerimiz yılın 365 günü, yaz kış, gece gündüz demeden görevlerinin başındalar. Hepsine görevlerinde üstün başarılar diliyorum. 

ETİKETLER
Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı Seçim Yerel Seçim 2024
Sıradaki Haber
YSK Başkanı Yener: Seçimlerin güvenli bir ortamda gerçekleşmesi için tüm tedbirler alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:36
Rusya'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 144'e yükseldi
14:10
125 bin Filistinli ramazan ayının üçüncü cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldı
14:04
Sıcak havalarda kullanılan kış lastiği kaza riskini arttırıyor
13:53
Biden'in Key Köprüsü'nün inşaatının federal bütçeden karşılanacağı sözü tartışılıyor
13:58
YSK Başkanı Yener: Seçimlerin güvenli bir ortamda gerçekleşmesi için tüm tedbirler alındı
13:38
ABD'li onkologlar, yapay zeka geliştiricilerinin tıbbi hatalardan sorumluluk almasını istiyor
Leyla bebek yetersiz beslenme nedeniyle ölümün pençesinde
Leyla bebek yetersiz beslenme nedeniyle ölümün pençesinde
FOTO FOKUS
Alman gazetecinin soykırımı inkar çabası BM raportörünü güldürdü
Alman gazetecinin soykırımı inkar çabası BM raportörünü güldürdü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ