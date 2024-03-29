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Gündem
TRT Haber 29.03.2024 11:39

ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi Türkiye'de

ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi heyeti, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi. Heyet, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüştü.

ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi Türkiye'de

ABD Temsilciler Meclisi üyesi 4 isim Ankara'ya geldi. Terörle mücadelede iş birliği, ABD'nin terör örgütü PKK'ya verdiği destek, F-16 tedariki ve modernizasyonu, masadaki en önemli başlıklar.

ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi'nin Türkiye ziyaretinde askeri ilişkiler konuşuluyor. 

Toplantılarda "milli güvenlik" vurgusu

Sınırlarında oluşturulması planlanan terör koridoruna müsaade etmeyen Türkiye bu toplantılarda ''milli güvenlik hassasiyetini'' üst düzeyde tutacak. 

ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi Türkiye'de

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu Başkanı Mike Rogers, Kıdemli Üyesi Adam Smith ve beraberindeki üyeleri Ankara'da kabul etti.

Bakan Güler heyeti kabul etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi heyetiyle bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Güler'in, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Mike Rogers, Kıdemli Üye Adam Smith ile üyeler Salud Carbajal ve Veronica Escobar'ı kabul ettiği ifade edildi. 

ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi Türkiye'de

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar da, heyetle görüşme gerçekleştirdi. 

MİT Başkanı ile görüşme yapılacak

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ABD heyeti MİT Başkanı İbrahim Kalın ile de bir araya gelecek.

Görüşmelerde; ikili ilişkiler, Ukrayna ve Gazze savaşları, DEAŞ ve PKK ile mücadele ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta gerçekleştireceği ABD ziyaretine ilişkin konular ele alınacak.

Ziyaret iki ülke ilişkileri için bir fırsat

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları bu ziyareti, son dönemde gelişen Türkiye - ABD ilişkileri ve Türkiye'nin hassasiyetlerini üst seviyede dile getirmek için fırsat olarak görüyor.

ETİKETLER
ABD Yaşar Güler Hakan Fidan İbrahim Kalın Hulusi Akar Milli Savunma Bakanlığı
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