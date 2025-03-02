Bakan Yerlikaya'dan "trafik" konulu güvenlik toplantısına ilişkin paylaşım

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, bakan yardımcıları ve bakanlığa bağlı birimlerin katılımıyla gerçekleştirilen "trafik" konulu güvenlik toplantısına ilişkin paylaşımda bulundu.

Trafik kurallarına uymayanlara yönelik caydırıcılığı artırmak için yasal düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Hiçbir sürücünün ne kendi ne de başkalarının hayatını riske atmasına müsaade edemeyiz. Yapılan tüm bu çalışmaların tek bir amacı var: Tek bir insanımızı dahi trafik kazalarında da kaybetmemek. Bir halk sağlığı sorunu olan trafik kazalarının önüne geçmek, en aza indirmek için denetimlerimizi artırıyoruz. Yol güvenliğini sağlamak için ekip sayılarımızı artırıyoruz."

Trafik kurallarına uymayanlara yönelik caydırıcılığı artırmak için yasal düzenlemeler üzerinde çalışıyoruz. Hiçbir sürücünün ne kendi ne de başkalarının hayatını riske atmasına müsaade edemeyiz. Yapılan tüm bu çalışmaların tek bir amacı var: Tek bir insanımızı dahi trafik… pic.twitter.com/jTlkgiAI8V — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 2, 2025

Yerlikaya, toplantıya ilişkin bir video klip de paylaşarak, tüm sürücüleri trafik kurallarına harfiyen uymaları konusunda uyardı.