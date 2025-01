Bakan Yerlikaya: Valilerimiz gönüllerde iz bırakmalı

Bakan Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Valiler Buluşması Programı'nda yaptığı konuşmada, köklü devlet geleneklerinin, adalet, merhamet ve ahlak temelleriyle tüm insanlığa umut olan güçlü bir yönetim anlayışıyla varlığını sürdürdüğünü belirtti.

Çağları aşan bu kadim mirasın, milletin varlık nedeni olduğunu ve dünya tarihinde silinmez izler bıraktığını dile getiren Yerlikaya, "Bu topraklarda, Anadolu'dan Balkanlara fetihlerle ilerleyen, İstanbul surlarında sancağımızı dalgalandıran, Trablusgarp'tan Sakarya'ya vatan müdafaasında cenk eden, tarihin akışını değiştiren nice büyük devlet adamları yetişmiştir.

Bu topraklar, medeniyet mirasını dünyaya taşıyan liderlerin, özgürlük ve adalet uğruna mücadele eden kahramanların beşiği olmuştur. Cumhuriyet'imizi kuran irade de büyük ve güçlü Türkiye yürüyüşümüzü gerçekleştiren vizyon da bu köklü geleneğin güçlü birer yansımasıdır." ifadesini kullandı.

Bakan Yerlikaya, medeniyetlerinde devlet adamının, "halka hizmeti hakka hizmet" olarak gören kişi olduğunu söyledi.

Mülki İdare Teşkilatının, devletin sürekliliğini sağlayan, milletle devlet arasındaki bağı güçlü tutan en önemli yapı taşlarından biri olduğuna işaret eden Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Kurduğumuz medeniyetin harcında, toplumsal barışın tesisinde, kamu düzeninin korunmasında, her bir vatandaşımızın anayasal haklarından yararlanmasında idarecilerimize büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir. Unutmayalım, kimin bir derdi varsa dermanı sizlersiniz. Bir yavrumuzun güvenle okuluna gitmesi, bir esnafımızın kepengini huzurla açması sizin derdinizdir.

Bir yetimin hırkasındaki sökük, bir şehit anasının döktüğü gözyaşı, sobası yanmayan bir hane sizin derdinizdir, sizin sorumluluğunuzdur. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da ifade ettikleri üzere, sizden yardım isteyen herkesin, derdini çözebildiğinizin derdini çözerek, bu mümkün değilse gönlünü alarak yanınızdan tebessümle ayrılmasını temin edemiyorsanız yanlış yerde bulunduğunuzu bilmelisiniz."

"'Mahkeme kadıya mülk değil' anlayışıyla hareket etmeli"

Bakan Yerlikaya, valilere seslenerek, "Valilerimiz, gönüllerde iz bırakmalıdır. Görev yaptığınız müddetçe hedefiniz, 'iyi ki bu valimiz var, biz ondan razıyız, Allah da ondan razı olsun.' dedirtmek olmalıdır. Valilerimiz, 'Mahkeme kadıya mülk değil' anlayışıyla hareket etmeli, görev ve sorumluluğunu milletimizin duasını kazanmak için yerine getirmelidir." dedi.

Medeniyet değerlerinden alınan ilhamla Türkiye'nin, zulme karşı dik duran, mazluma umut olan bir ülke olduğunu belirten Yerlikaya, medeniyetlerinin köklerinin, insan onurunu koruma ve yaşatma ilkesine dayandığını vurguladı.

Yerlikaya, zulmün karşısında sessiz kalmanın medeniyetlerinde asla yer bulmayacağını ifade ederek, Türkiye'nin güçlü olduğu kadar merhametli de olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, çıkarların değil değerlerin ülkesi olduğunu dile getiren Yerlikaya, dünya sessiz kalsa da Türkiye'nin, haksızlığa, mazlumların çığlığına karşı kayıtsız kalmadığını, vicdanı ve ahlakıyla hareket ederek hakikatin er ya da geç tecelli edeceğini bütün dünyaya gösterdiğini belirtti.

"Bizim için Türkiye Yüzyılı, huzur ve güvenin yüzyılıdır"

Bakan Yerlikaya, bugün insani ve vicdani açıdan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde tarihin doğru tarafında yer almış olmanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade ederek, "Bu haklı duruş, tüm mazlum coğrafyalarda yankılanmaya devam edecek inşallah. Bizim için Türkiye Yüzyılı, huzur ve güvenin yüzyılıdır. Bu şiarla İçişleri Bakanlığı olarak 623 bin personelimizle yer, zaman ve mekan ayırt etmeksizin terör örgütleri, organize suç yapılanmaları, zehir tacirleri, göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve tüm suç odaklarıyla mücadelemizi yılın 365 günü, gece-gündüz demeden sürdürüyoruz.

Türkiye Yüzyılı vizyonunu hayata geçirmek için kararlı ve azimliyiz. Her adımımız milletimiz için, her çabamız vatanımız için olacaktır. Biz buradayız, Türkiye'nin geleceği için her türlü fedakarlığa hazırız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde milletin hizmetinde olmaktan şeref duyduklarını vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bu kutlu yolda Türkiye'nin gücüne güç, birliğine birlik katmaya devam edeceğiz. Milletin evi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bizleri kabul eden Sayın Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı arz ediyorum. Kıymetli valilerimizin, mülki idare amirlerimizin ve emekli olan mülki idare amirlerimizin İdareciler Günü'nü şimdiden tebrik ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Ebediyete irtihal eden tüm valilerimize ve idarecilerimize de Allah'tan rahmet diliyorum."