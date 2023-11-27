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Gündem
DHA 27.11.2023 22:56

Bakan Yerlikaya, üst düzey emniyet mensuplarıyla 'suç örgütleri' konulu toplantı yaptı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ilgili birimlerince organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen ve devam eden operasyonların değerlendirildiği bir toplantının düzenlendiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, üst düzey emniyet mensuplarıyla 'suç örgütleri' konulu toplantı yaptı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından toplantıdan görüntüler paylaşarak, "Bakan Yardımcımız, Emniyet Genel Müdürümüz ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığımıza bağlı birim müdürlerimizle, organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen ve devam eden operasyonları değerlendirdik" dedi. 

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