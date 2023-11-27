Az Bulutlu -0.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 27.11.2023 21:48

Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Brüksel'e gidecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 28-29 Kasım tarihlerinde NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na iştirak etmek üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecek.

Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Brüksel'e gidecek

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Fidan'ın 28-29 Kasım'da NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Brüksel'i ziyaret edeceği belirtildi.

Açıklamada, toplantı kapsamında "Ukrayna'da savaşın ve Gazze'deki insanlık dramının sürdüğü bir dönemde", Avrupa-Atlantik bölgesindeki güvenlik durumunun değerlendirilmesinin yanı sıra, Balkanlar'daki gelişmelerin ele alınması ve Dışişleri Bakanları düzeyindeki ilk NATO-Ukrayna Konseyi oturumunun tertiplenmesinin planlandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Sayın Bakanımız toplantı vesilesiyle bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecektir" ifadesi kullanıldı.

ETİKETLER
Hakan Fidan NATO
Sıradaki Haber
Emine Erdoğan, Maldivler Cumhurbaşkanı Muizzu'nun eşi ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:03
Hamas'ın Gazze'deki lideri Sinvar'ın İsrailli esirlerle buluştuğu öne sürüldü
21:48
İsrail Savunma Bakanı: Geçici ateşkesin ardından saldırılar tüm Gazze Şeridi'nde gerçekleşecek
21:47
Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli
21:42
Hatay'da olumsuz hava koşullarından etkilenen 212 kişi tahliye edildi
21:40
Kırıkkale'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
21:38
Nevşehir’de "Forex" dolandırıcılarına operasyon
Gazze Şeridi'nde 4 günlük geçici ateşkesin dördüncü ve son günü
Gazze Şeridi'nde 4 günlük geçici ateşkesin dördüncü ve son günü
FOTO FOKUS
Portre: Attila İlhan
Portre: Attila İlhan
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ