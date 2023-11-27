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Gündem
AA 27.11.2023 21:24

Emine Erdoğan, Maldivler Cumhurbaşkanı Muizzu'nun eşi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu'nun eşi Sajidha Mohamed ile görüştü.

Emine Erdoğan, Maldivler Cumhurbaşkanı Muizzu'nun eşi ile görüştü
[Fotograf: AA]

Devlet Konukevi'ndeki görüşmede Emine Erdoğan, Sajidha Mohamed'e, Maldivler Cumhurbaşkanı Muizzu'nun 17 Kasım'da göreve başlamasından dolayı tebriklerini iletti.

Sajidha Mohamed de Emine Erdoğan'a sıcak misafirperverliği için teşekkür etti. Emine Erdoğan'ın kadınların güçlendirilmesi konusunda ilham verici çalışmalarının olduğunu belirten Sajidha Mohamed, bu konuda birlikte çalışılabileceklerini ifade etti.

Emine Erdoğan ve Sajidha Mohamed, Filistin'e yönelik insanlık dışı saldırılar konusunda ortak üzüntülerini dile getirdi. Görüşmede, bu çerçevede gerek rehinelerin serbest bırakılması ve saldırıların sona ermesi gerek Gazze'deki yaralıların transferi konusunda Türkiye'nin çabalarının çok kıymetli olduğu vurgulandı.

Emine Erdoğan ve Sajidha Mohamed ayrıca, iklim değişikliği sorununun bilhassa ada ülkelerini orantısız biçimde etkilediğini, bu konuda ortak çalışma yapılması gerektiğini kaydetti.

Görüşme sonunda Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı imzalandı.

Emine Erdoğan, Maldivler Cumhurbaşkanı Muizzu'nun eşi ile görüştü

"Ortak umudumuz, bölgede bir an önce kalıcı ve sürdürülebilir barışın tesis edilmesi"

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Maldivler Cumhurbaşkanı Muizzu ve eşi Sajidha Mohamed'i ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Sajidha Mohamed ile eğitim, kültür, çevre ve kadınların her alanda güçlendirilmesi konularına ilişkin ortak çalışma alanları hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Göreve başlamalarının ardından ilk yurt dışı ziyaretlerini Türkiye'ye gerçekleştirmeleri nedeniyle duyduğumuz memnuniyeti dile getirerek, yeni dönem için iyi dileklerimizi ilettim. Filistin halkına yönelik insanlık dışı saldırılara dair üzüntümüzü paylaştık. Ortak umudumuz, bölgede bir an önce kalıcı ve sürdürülebilir barışın tesis edilmesi. Ziyaret vesilesiyle Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayan Sajidha hanımefendiye, ülkesinde sıfır atık uygulamalarını yaygınlaştırma sözü için teşekkür ediyorum. Ülkelerimiz arasındaki dostluğun daimi olmasını temenni ediyorum."

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