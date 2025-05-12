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Gündem
AA 12.05.2025 21:30

Bakan Yerlikaya: Türkiye Yüzyılı'nı terörsüz bir gelecek üzerine kuracağız

Bakan Yerlikaya, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin, "Şimdi yeni bir dönem başladı. Artık silah değil, söz konuşacak. Korku değil, umut büyüyecek. Allah'ın izniyle Türkiye Yüzyılı'nı terörsüz bir gelecek üzerine kuracağız" dedi.

Bakan Yerlikaya: Türkiye Yüzyılı'nı terörsüz bir gelecek üzerine kuracağız

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı videolu mesajda, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bu toprakların insanları olduklarını, Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, aynı bayrağın gölgesinde, aynı ezanın sesinde birleştiklerini, tarih boyunca nice badirelerin birlikte atlatıldığını vurgulayan Yerlikaya, "Malazgirt'te omuz omuzaydık, Çanakkale'de aynı siperdeydik, Milli Mücadele'de düşman sellerine birlikte göğüs gerdik. Bizim kardeşliğimizin kökü çok derinlerde. Yıllarca birliğimiz, beraberliğimiz hedef alındı. Kim ne yaparsa yapsın, hangi oyunu kurarsa kursun, bu bağı koparamadı, koparamayacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Terörsüz Türkiye, barışa ve kardeşliğe olan inancın zaferidir"

Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kararlı duruşuyla, "Terörsüz Türkiye"de önemli bir evrenin gerçekleştiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Terör örgütü kendini feshettiğini ve silah bıraktığını ilan etmiştir. Terörsüz Türkiye, barışa ve kardeşliğe olan inancın zaferidir. Bu zaferin sahibi milletimizdir. Teminatı, birliğimizdir. Bu tarihi sürece destek veren, dualarıyla, cesaretleriyle, vakarlarıyla, kardeşliğimizi büyüten herkese teşekkür ediyorum. Şimdi yeni bir dönem başladı. Artık silah değil, söz konuşacak. Korku değil, umut büyüyecek. Allah'ın izniyle Türkiye Yüzyılı'nı terörsüz bir gelecek üzerine kuracağız. Çünkü biz biriz çünkü biz Türkiye'yiz."

Yerlikaya, paylaşımında, vatan uğruna can veren aziz şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andığını, kahraman gazilere şükranlarını sunduğunu ve şehit ailelerini hürmetle yad ettiğini belirtti.

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