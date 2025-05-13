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Gündem
TRT Haber 13.05.2025 12:10

Bakan Yerlikaya: Kardeşliğin, huzurun, birliğin önünü açan tarihi bir adım

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin, "Bu kardeşliğin, huzurun, birliğin önünü açan tarihi bir adımdır" ifadesini kullandı.

Bakan Yerlikaya: Kardeşliğin, huzurun, birliğin önünü açan tarihi bir adım

Bakan Yerlikaya, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin sosyal medyadan video paylaştı.

Videoda 2002'den 2025 yılına kadar gelinen değişim anlatıldı.

Yerlikaya, "Bu kardeşliğin, huzurun, birliğin önünü açan tarihi bir adımdır" vurgusu yaptı.

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan "Terörsüz Türkiye'yi" anlatan klip bir dönem adı terör olaylarıyla anılan Mardin Nusaybin'de başlıyor.

2002'de AK Parti iktidarının gelişiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birlik ve beraberlik mesajı klipte yer aldı.

"Bugün gelinen nokta, Türk'üyle Kürt'üyle 86 milyonun dirayeti ve millet iradesinin zaferidir"

22 yıldaki terörle mücadele sürecinin anlatıldığı klip, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Memleket İsterim' şiirini seslendirdiği anlarla son buluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin kararlılığıyla terörle mücadelede tarihi kapının aralandığına vurgu yapıldı.

Yerlikaya, "Terör bitiyor. Bugün gelinen nokta, Türk'üyle Kürt'üyle 86 milyonun dirayeti ve millet iradesinin zaferidir" dedi.
 

 

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Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı MHP Terör Örgütü Terörle Mücadele
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