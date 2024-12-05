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Gündem
AA 05.12.2024 12:56

Bakan Yerlikaya: Bu yıl KADES’e gelen ihbar sayısı 1 milyon 420 bin

Bakan Yerlikaya, TBMM Kadına Karşı Şiddeti ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu üyeleri ile bir araya geldi. Yerlikaya, bu yıl KADES'e gelen ihbar sayısının 1 milyon 420 bin 66 olduğunu söyledi.

Bakan Yerlikaya: Bu yıl KADES’e gelen ihbar sayısı 1 milyon 420 bin
[Fotograf: DHA]

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TBMM Kadına Karşı Şiddeti ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonunun üyelerini bakanlıkta ağırladıklarını belirtti.

Kadına yönelik şiddetin toplumsal vicdanı tahrip eden derin bir yara olduğunu belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Kadına yönelik şiddetin her türlü biçimi, toplumun ahlaki ve manevi değerlerine, insanlık onuruna, insan haklarına, ailenin can damarına ve insanlığın ortak değerlerine yönelik bir saldırıdır. Her bir kadının şiddetten uzak, şiddet korkusu olmadan güven içinde, huzur içinde yaşaması asla taviz vermediğimiz ve vermeyeceğimiz bir konudur. Tek bir kadının dahi şiddete maruz kalmasına asla göz yummayız. Bunu affetmeyiz. Bunu kabullenemeyiz."

Bakan Yerlikaya: Bu yıl KADES’e gelen ihbar sayısı 1 milyon 420 bin

KADES ihbarlarına öncelik veriliyor

Kadına yönelik şiddeti önlemede "Kadın Acil Destek Uygulaması"na (KADES) büyük önem verildiğini belirten Ali Yerlikaya, "KADES, tek tuşla şiddetin karşısında kadınların yanında olmaya devam ediyor. KADES uygulamasını bugüne kadar 7 milyon 648 bin 264 kişi indirdi" ifadesini kullandı.

Bu yıl KADES’e gelen ihbar sayısının 1 milyon 420 bin 66 olduğunu bildiren Yerlikaya, bu ihbarların her birinin en öncelikli ihbar kabul edilerek hemen gereğinin yapıldığını vurguladı.

Yerlikaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kadına şiddetle ilgili KADES’e ya da 112'ye gelen çağrı 'en öncelikli çağrı' sınıfındadır. Eğer bir kadın, şiddete maruz kalacağını anladığı anda, bu çağrıyı yaptığında, o kadının bulunduğunu konuma en yakın ekip kimse, arkadaşlarımız derhal o konuma gidiyor. Kadınlara kalkan elleri indirmeye kararlıyız. Bu konu bizim amasız, fakatsız en hassas olduğumuz konuların başında geliyor."

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Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı KADES Kadına Şiddet
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