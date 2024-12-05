Emine Erdoğan: Üstlendikleri öncü rol ile kadınlar, yarınlarımızı inşa etmeye devam edecekler

Emine Erdoğan, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kadınların sadece bir ulusun değil, insanlığın kaderini değiştiren gücün de temsilcisi olduğunu belirtti.

Her dönem toplumun vicdan ve aklının simgesi olan kadınların, siyasi hayata yön vererek geleceğin de öncüsü olduklarını dile getiren Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kadın sadece bir ulusun değil, insanlığın kaderini değiştiren bir gücün temsilcisidir.

Her dönemde toplumumuzun vicdanının ve aklının simgesi olan kadınlar, siyasi hayata yön vererek geleceğinin de öncüsü olmuştur.

Seçme ve seçilme hakkı, Anadolu’nun cesur ve onurlu kadınlarının tarih boyunca yazdığı eşsiz destanın taçlanmasıdır. Kutlu olsun.

Yürekten inanıyorum ki, Türkiye Yüzyılı’nda da üstlendikleri öncü rol ile kadınlar, yarınlarımızı inşa etmeye devam edecekler."