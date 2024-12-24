Bakan Yerlikaya: Balıkesir'deki patlamada 11 kişi hayatını kaybetti

İlçeye bağlı kırsal Kavaklı Mahallesi'nde özel bir firmaya bağlı faaliyet gösteren mühimmat fabrikasının kapsül üretimi yapılan bölümünde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) itfaiye, jandarma, polis, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekibi sevk edildi.

Hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

Patlamada yaşamını yitiren fabrika personelinin Tuğba Demir (21), Çetin Karamüftüoğlu (38), Muhammet Ergin (34), Özlem Özçakır (33), Tuba Sert (41), Enes Kırmızı (28), Seda Akın (35), Seçil Çapa (24), Müberra Sönmez (45), Selin Karanlıkoğlu (27) ve Elif Özgür (19) olduğu belirlendi. Bu kişilerin cansız bedenleri, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Cenazelerin, Bursa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri sürüyor.

Bakanlar patlama bölgesinde

Patlama sonrası, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Balıkesir'e, patlamanın yaşandığı fabrikaya gitti.

Yaptıkları incelemenin ardından burada bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saat 08.00'de mesainin başladığını, patlamanın saat 08.27'de meydana geldiğini belirterek, patlamanın sebebinin henüz bilinmediğini söyledi.

"Önce 12 olarak açıklanan vefat sayısının 11 olduğunu paylaşıyoruz"

Patlamayla ilgili vali, başsavcı, sağlık ve ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının harekete geçtiğini aktaran Yerlikaya, patlamanın tesirinin çok güçlü olduğunu gördüklerini söyledi.

Yerlikaya, "Önce 12 olarak açıklanan vefat sayısının 11 olduğunu paylaşıyoruz. Patlamanın tesiriyle gelinen noktada arkadaşlarımız 12 olarak söylemek durumunda kaldı." dedi.

Toplamda 7 yaralı olduğu bilgisini veren Yerlikaya, yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığını, durumlarının iyi olduğunu belirtti.

"Sabotaj ihtimali yok"

Yangının sebebiyle ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı ve güvenlik birimlerince titiz bir çalışma yürütüldüğünü belirten Yerlikaya, patlamayla ilgili sabotaj ihtimalinin olmadığını söyledi. Yerlikaya, yangının sebebiyle ilgili 7 uzmandan oluşan bir bilirkişi heyetinin fabrikada çalıştığını belirtti.

İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettiş heyetinin yola çıktığını ifade eden Yerlikaya, "Onlar da gelecek buranın tüm bizimle ilgili, İçişleri ile ilgili tüm izin süreçleri ile ilgili onlar tahkikatlarını yapacaklar. Çıkan rapora göre de biz hem sizlerle bunu paylaşacağız. Hem de yapılması gereken ne varsa onu yapacağız." dedi.