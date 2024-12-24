Çok Bulutlu 8.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 24.12.2024 11:35

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balıkesir'de hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üreten fabrikadaki patlamada hayatını kaybeden 12 kişiye Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balıkesir'de hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, patlamada 12 vatandaşın hayatını kaybetmesinden büyük bir üzüntü duyduğunu belirtti.

Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Balıkesir’imizin Karesi ilçesindeki bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 12 kardeşimizin hayatını kaybetmesinden büyük bir üzüntü duydum.

"Gerekli tahkikatın başlatılması talimatını verdik"

Patlamaya ilişkin Balıkesir Valimiz başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımızdan bilgi alarak tüm yönleriyle gerekli tahkikatın derhal başlatılması talimatını verdik.

Vefat eden kardeşlerime Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Balıkesir’imizin, milletimizin başı sağ olsun. 

ETİKETLER
Balıkesir Recep Tayyip Erdoğan Sosyal Medya
Sıradaki Haber
Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:43
Rekabet Kurumu, radarına takılan ihlallere 7,7 milyar lira ceza kesti
11:43
Muğla'da kuvvetli yağış su baskınlarına neden oldu
11:44
Güney Kore, "süper yaşlı toplum" kategorisine girdi
11:38
Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa’ya sevkiyatının kesilmesine az zaman kaldı
11:38
İlkokul birinci sınıflara yönelik yeni etkinlik fasikülleri yayımlandı
11:32
Turistik Doğu Ekspresi, Erzincan'a ulaştı
Ankara'nın yüksek kesimleri beyaza büründü
Ankara'nın yüksek kesimleri beyaza büründü
FOTO FOKUS
İstanbul'da yeni yılın ilk sabahında 'Filistin buluşması' çağrısı
İstanbul'da yeni yılın ilk sabahında 'Filistin buluşması' çağrısı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ