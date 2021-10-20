Haber Giriş: 20 Ekim 2021 Çarşamba 00:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Yanık'tan kadın muhtarlara ziyaret
[Fotoğraf: AA]
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kadın muhtarlarla bir araya geldi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kadın muhtarlarla bir araya geldiğini açıkladı.
Bakan Yanık, "Bugün kadın muhtarlarımızla bir araya geldik. Onlar her zaman en yakınımızda. Hem geleneğimizde hem de yönetim anlayışımızda önemli bir yeri olan başta kadın muhtarlarımız olmak üzere tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü tebrik ediyorum" dedi.
Bugün kadın muhtarlarımızla bir araya geldik. Onlar her zaman en yakınımızda...— Derya Yanık (@deryayanikashb) October 19, 2021
Hem geleneğimizde hem de yönetim anlayışımızda önemli bir yeri olan başta kadın muhtarlarımız olmak üzere tüm muhtarlarımızın #MuhtarlarGünü'nü tebrik ediyorum. pic.twitter.com/29o28Mh6Oq
Etiketler: Derya Yanık Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Son Haberler
- 00:57
- 00:43
- 00:38
- 00:48
- 00:35
Sıradaki Haber
Bakan Soylu: Bu 'Hafıza Odası'nda Dürümlü'de katledilenler var mıydı?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz