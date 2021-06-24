Bakan Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'ın da katılımıyla Etimesgut 3'üncü Hava Bakım Fabrikası'nda gerçekleştirilen Hassas Güdüm Kiti-82 (HGK-82) Teslimat Töreni'ne katıldı.

Varank, burada yaptığı konuşmada, HGK-82'lerin, TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirildiğini söyledi.

"Ağustos 2022'ye kadar tamamı teslim edilecek"

Bu kitlerin genel maksat bombalarını, sahip oldukları güdüm teknolojisiyle gece-gündüz tüm hava koşullarında görev yapabilen, hassas vuruş kabiliyetine sahip akıllı mühimmatlara çevirdiği bilgisini veren Varank, daha önce TÜBİTAK SAGE ve ASELSAN ortaklığında HGK-82'lerin ilk teslimatlarının yapıldığını anımsattı.

Varank, "Bugün teslimini gerçekleştirdiğimiz HGK-82'lerse ASFAT-TÜBİTAK ortaklığında yürütülen toplamda 1000 adetlik kit üretim projesi kapsamında tamamlanan ilk parti. İnşallah Ağustos 2022'ye kadar tamamı teslim edilecek." diye konuştu.

Daha önceki teslimatlardan farklı olarak, yerli ve milli küresel konumlama sistemi alıcısı Kaşif'in bu projeye entegre edildiğine dikkati çeken Varank, şu değerlendirmede bulundu:

"Teslim edilen kitlerde yerli ve milli Kaşif alıcıları kullanıldı. Dışa bağımlılığı ortadan kaldıran çok önemli bir gelişme. Ayrıca 3'üncü Hava Bakım Fabrika Müdürlüğümüze, HGK üretim kabiliyeti kazandırılması da vurgulanması gereken bir başka önemli husus."

"Ambargoları lehimize çevirdik"

Varank, artık ülkelerin siyasi bağımsızlığının savunma sanayisindeki bağımsızlıktan geçtiğine işaret ederek, bu alanda Türkiye'ye karşı uygulanan gizli ve açık ambargoları yerli ve milli üretimle etkisiz hale getirdiklerini bildirdi.

Türkiye'nin SİHA'larında kullanılan kameralar için ambargo uygulandığını hatırlatan Varank, "Ancak bu bizi yıldırdı mı? Bunu kendi lehimize çevirmeyi başardık. Vermedikleri ürünleri yerli olarak ürettik, şu anda SİHA'larımızda bu kameralarımızı kullanmaya başladık. Askerlerimizden de çok güzel geri dönüşler alıyoruz." ifadelerini kulandı.

Varank, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yüzde 70'lerin üstünde yerlilik oranına sahip, 10 milyar dolarlık ciroyu, 3 milyar dolarlık ihracatı aşan bir savunma sanayisi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Kara, hava ve deniz sistemlerinde büyük aşamalar kaydettik. Hürkuş, MİLGEM, MİLDAR gibi projelerle yolumuza doludizgin devam ediyoruz. İHA'larımız dünya gündeminde en ön sıralarda, gazetelerin manşetlerinde kendine yer buluyor.

İnşallah savaşan İHA'larımızı ürettiğimizde dünya F-35'leri değil, savaşan İHA'ları konuşacak. Şu anda TCG Anadolu gemimizin üretimi devam ediyor. İnşallah sabit kanatlı İHA'larımızı TCG Anadolu'ya indirip kaldırmayı da başaracağız.

Bunu başardığımızda da dünyada bunu yapabilen tek ülke olacağız. İnşallah çok daha büyük başarılara imza atmak istiyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanımızın bize çizdiği Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla gözümüzü en yukarılara diktik."