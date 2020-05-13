Haber Giriş: Kaynak: AA
Bakan Varank yerli ilaç için tarih verdi
Bakan Varank, "Haziran ayında yerli kaynaklarla sentez ilaç alanında önemli bir müjdemiz olacak" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "COVID-19 Türkiye Platformu"nun düzenlediği "Türkiye'nin Tanı Gücü Sanal Konferansı"nda konuştu.
Varank, haziran ayında yerli kaynaklarla sentez ilaç alanında önemli bir müjde vereceklerini söyledi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: İlaç alanında 9 farklı projemiz devam ediyor. Haziran ayında bu projelerden birinde yerli kaynaklarla sentez ilaç alanında önemli bir müjdemiz olacak.https://t.co/X8d0h5mbe9 pic.twitter.com/O5QaU5q9XN— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 13, 2020
2 yeni destekleme çağrısı
Bakan Varank, "Yarın 'Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme' ve 'Patent Tabanlı Teknoloji Transferini Destekleme' çağrılarına çıkıyoruz" açıklamasını da yaptı.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: yerli ilaç son dakika müjde covid-19 bakan varankSon Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 10:40
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