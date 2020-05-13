Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "COVID-19 Türkiye Platformu"nun düzenlediği "Türkiye'nin Tanı Gücü Sanal Konferansı"nda konuştu.

Varank, haziran ayında yerli kaynaklarla sentez ilaç alanında önemli bir müjde vereceklerini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: İlaç alanında 9 farklı projemiz devam ediyor. Haziran ayında bu projelerden birinde yerli kaynaklarla sentez ilaç alanında önemli bir müjdemiz olacak.https://t.co/X8d0h5mbe9 pic.twitter.com/O5QaU5q9XN — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 13, 2020

2 yeni destekleme çağrısı

Bakan Varank, "Yarın 'Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme' ve 'Patent Tabanlı Teknoloji Transferini Destekleme' çağrılarına çıkıyoruz" açıklamasını da yaptı.

Ayrıntılar geliyor...