Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan, çocukların ve gençlerin sokağa çıkma kısıtlamasının saat 11.00-15.00 arası kaldırılacağını hatırlattı.

Bakan Koca, "Çocuklarımız ve gençlerimiz özledikleri parklara, sokaklara kavuşuyor. Yakın arkadaşlar, mesafeli şekilde buluşuyor. Eve dönmesi biraz zor. Ama önümüzde çok daha güzel günler, upuzun beraberlikler var. Sağlığımız için birazcık daha fedakârlık yapacağız." ifadelerini kullandı.