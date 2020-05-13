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Bakan Koca: Çocuklarımız ve gençlerimiz sokaklara kavuşuyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sağlık Bakanı Koca, "Saat 11.00-15.00 arası, çocuklarımız ve gençlerimiz özledikleri parklara, sokaklara kavuşuyor. Yakın arkadaşlar, mesafeli şekilde buluşuyor. Eve dönmesi biraz zor. Sağlığımız için birazcık daha fedakârlık yapacağız." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan, çocukların ve gençlerin sokağa çıkma kısıtlamasının saat 11.00-15.00 arası kaldırılacağını hatırlattı.
Bakan Koca, "Çocuklarımız ve gençlerimiz özledikleri parklara, sokaklara kavuşuyor. Yakın arkadaşlar, mesafeli şekilde buluşuyor. Eve dönmesi biraz zor. Ama önümüzde çok daha güzel günler, upuzun beraberlikler var. Sağlığımız için birazcık daha fedakârlık yapacağız." ifadelerini kullandı.
Saat 11.00-15.00 arası, çocuklarımız ve gençlerimiz özledikleri parklara, sokaklara kavuşuyor. Yakın arkadaşlar, mesafeli şekilde buluşuyor. Eve dönmesi biraz zor. Ama önümüzde çok daha güzel günler, upuzun beraberlikler var. Sağlığımız için birazcık daha fedakârlık yapacağız. pic.twitter.com/EEX19URi53— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 13, 2020
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 09:54
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