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Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 4 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: MSB]
Irak'ın kuzeyi Hakurk ve Metina bölgelerinde 4 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapıldı.
Irak'ın kuzeyi Hakurk ve Metina bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı teröristin hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Açıklamada terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğüne vurgu yapıldı.
Irak kuzeyi Hakurk ve Metina bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/SBbFclnJ3u— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 13, 2020
Etiketler: son dakika msb hava hareketiSon Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 09:19
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