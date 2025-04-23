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Gündem
AA 23.04.2025 13:35

Bakan Uraloğlu: Ulaşım ağlarında olumsuz bir duruma rastlanmadı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'daki depremlere ilişkin, "İlk incelemelerimizde kara yolları, havalimanları, tren ve metrolarımızda herhangi bir hasara veya olumsuz duruma rastlanmamıştır" dedi.

Bakan Uraloğlu: Ulaşım ağlarında olumsuz bir duruma rastlanmadı

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6,2 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakan Uraloğlu, ulaşım hatlarındaki ilk inceleme sonuçlarına da değinerek, şunları kaydetti:

"İlk incelemelerimizde kara yollarımızda, havalimanlarımızda, tren ve metrolarımızda herhangi bir hasara veya olumsuz duruma rastlanmamıştır. Ekiplerimiz, sahada genel tarama ve kontrol faaliyetlerini sürdürmektedir. Rabb'im ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten korusun."

İstanbul'da 6,2 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 6,2 büyüklüğünde deprem

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Abdulkadir Uraloğlu Deprem Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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