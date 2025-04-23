DMM'den depremle ilgili "Asılsız iddialara itibar etmeyin" uyarısı

DMM'nin sosyal medya hesabındaki paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'da ve çevre illerde hissedilen depremle ilgili başta AFAD olmak üzere tüm kurumlarımız incelemelerini sürdürmektedir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."