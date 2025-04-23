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Gündem
AA 23.04.2025 13:27

DMM'den depremle ilgili "Asılsız iddialara itibar etmeyin" uyarısı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Marmara Denizi'nde meydana gelen depremle ilgili "asılsız iddialara itibar etmeyin" uyarısında bulundu.

DMM'den depremle ilgili "Asılsız iddialara itibar etmeyin" uyarısı

DMM'nin sosyal medya hesabındaki paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'da ve çevre illerde hissedilen depremle ilgili başta AFAD olmak üzere tüm kurumlarımız incelemelerini sürdürmektedir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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