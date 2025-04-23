Emine Erdoğan'dan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Savaşların, çatışmaların ortasında, merhametini yitirmiş bir dünyanın içine doğan umuttur çocuk. Gülüşleri hayat, gözleri ışık, yürekleri müreffeh yarınların teminatıdır. Yürekten inanıyorum ki ülkemiz, hayallerinin peşinden koşan her çocuğumuzun başarısıyla daha da yücelecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 105'inci yaşını tebrik ediyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, bütün evlatlarımızı gözlerinden öpüyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum."