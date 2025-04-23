Parçalı Bulutlu 22.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 23.04.2025 13:12

Emine Erdoğan'dan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Yürekten inanıyorum ki ülkemiz, hayallerinin peşinden koşan her çocuğumuzun başarısıyla daha da yücelecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 105'inci yaşını tebrik ediyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, bütün evlatlarımızı gözlerinden öpüyorum" ifadesini kullandı

Emine Erdoğan'dan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Savaşların, çatışmaların ortasında, merhametini yitirmiş bir dünyanın içine doğan umuttur çocuk. Gülüşleri hayat, gözleri ışık, yürekleri müreffeh yarınların teminatıdır. Yürekten inanıyorum ki ülkemiz, hayallerinin peşinden koşan her çocuğumuzun başarısıyla daha da yücelecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 105'inci yaşını tebrik ediyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, bütün evlatlarımızı gözlerinden öpüyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum."

ETİKETLER
Emine Erdoğan 23 Nisan
Sıradaki Haber
Bakan Uraloğlu, Şam'daki temaslarını tamamladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:39
Bakan Uraloğlu: Ulaşım ağlarında olumsuz bir duruma rastlanmadı
13:28
DMM'den depremle ilgili "Asılsız iddialara itibar etmeyin" uyarısı
13:26
CNN: Trump yönetimi, Harvard Üniversitesiyle müzakereleri yeniden başlatma niyetinde
13:30
AFAD'dan "hasarlı binalara girmeyin" uyarısı
13:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'daki depremlere ilişkin açıklama
13:40
İstanbul'da 6,2 büyüklüğünde deprem
İstanbul için sakura vakti
İstanbul için sakura vakti
FOTO FOKUS
Deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı
Deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ