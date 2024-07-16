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Gündem
AA 16.07.2024 23:17

Bakan Uraloğlu: TÜRKSAT 6A'nın 4'üncü ateşleme süreci tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A'nın yörünge yolculuğunda 4'üncü ateşleme sürecinin başarıyla gerçekleştiğini duyurdu.

Bakan Uraloğlu: TÜRKSAT 6A'nın 4'üncü ateşleme süreci tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabı X'ten, Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A'nın ateşleme sürecine ilişkin paylaşımda bulundu.

TÜRKSAT 6A'nın yörünge yolculuğu için planlanan ateşlemelerin devam ettiğini belirten Uraloğlu, "21.50 itibarıyla başlayan ve 38 dakika süren 4. ateşleme başarıyla tamamlandı. Böylece uydumuzun dönme hızını yavaşlatmış olduk." ifadesini kullandı.

 

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TÜRKSAT 6A Türksat Abdulkadir Uraloğlu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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