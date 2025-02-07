Bakan Uraloğlu: Sosyal medyaya düzenleme bu yıl getirilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TRT Haber Özel Röportajında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Bakan Uraloğlu, "Deprem bölgesine ilk etapta 13 bin 693 araç yönlendirdik ve iletişimi mobil baz istasyonlarıyla sürdürdük." dedi.

Hatay Havalimanı'ndaki son duruma ilişkin Abdulkadir Uraloğlu, "Yapılan son çalışmalarla depremden etkilenmeyecek şekilde zemini iyileştiriyoruz ve yeni bir pist yapıyoruz" açıklamasını yaptı.

"Erişim engeli mahkeme kararıyla getiriliyor"

Bakan Uraloğlu, "16 yaş altı çocuklara sosyal medya kullanımı sınırlamasına ilişkin düzenlemeyi bu yıl içerisinde hayata geçirmeyi planlıyoruz." açıklamasını yaptı.

Dünyada pek çok ülkede sosyal medyaya düzenleme getirildiğini hatırlatan Uraloğlu, düzenlemenin 16 ve altındaki yaş aralığını kapsayacağını söyledi.

Robloks ve Discort oyunlarına da değinen Uraloğlu, erişime kapatılan uygulamalar ile ilgili mahkeme kararının beklendiğini açıkladı. İstenmeyen içeriklerin kaldırılması halinde oyunlara erişimin mümkün olacağını belirtti.

"Çocuk ve gençleri korumalıyız. Dünya genelinde sosyal medyayı en çok kullanan 5. ülkeyiz Erişim engeli mahkeme kararıyla getiriliyor. Sanal kumarla ilgili de düzenleme yapmayı planlıyoruz."

"5G'yi 2026'da kulanmaya başlayacağız"

Bakan Uraloğlu, "5G bize yaklaşık 10 kat daha hız sağlayacak. Bu sene içerisinde ihalesini yapacağız, 2026’da da kullanmaya başlayacağız. Şu an Türkiye'de başta İstanbul Havalimanı olmak üzere 34 lokasyonda test amaçlı deneyimlenebiliyor." dedi.

Türksat 6A'nın tüm testleri geçtiğini açıklayan Bakan Uraloğlu, Türksat 6A şu anda neredeyse faaliyete geçti. Her türlü testten olumlu sonuç aldık. Mart ayı içerisinde resmi olarak duyurmuş oluruz." dedi.

Kalkınma Yolu Projesi

Kalkınma Yolu Projesi hakkında bilgi veren Uraloğlu, "Kalkınma Yolu Projesi maliyetleri düşürecek. Çin'den yola çıkan yük 25 günde Londra'ya ulaşacak. Irak, Türkiye, Katar ve BAE 4'lü mutabakatımız söz konusu. 4'lü Bakanlar Komitesi toplanacak. Finansman modelini ortaya koyduktan sonra yapımıyla ilgili aşamaya geçeriz." ifadesini kullandı.

Zengezur Koridoru'nda son durum

Bakan Uraloğlu, "Zengezur Koridoru'nun Azerbaycan tarafındaki kısmının yüzde 50'den fazlası bitti. Bizim tarafımızdaki çalışmalara da mevsim şartlarına bağlı olarak bu sene başlıyoruz. Bittiğinde bizim Azerbaycan'a ve Türk Dünyası'na doğrudan bir ulaşımımız olacak." dedi.

Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya inecek

Ulaştırma projeleri devam ediyor. Bakan Uraloğlu, "Ulaştırma projelerimizi hızla tamamlıyoruz." dedi.

Türkiye'nin raylı sistem ağı genişliyor. Bakan Uraloğlui, "2028'e kadar bitireceğimiz projelerimizle demir yolu hattımız yaklaşık 17 bin 500 kilometreye ulaşacak. Nihai hedefimiz 28 bin 590 kilometreye çıkarmak." dedi.

2 bin 251 kilometre yüksek hızlı tren hattı inşa edildiğini söyleyen Bakan Uraloğlu, Süper Hızlı Tren Projesi'nin de yolda olduğunu açıkladı:

"Süper Hızlı Tren 350 KM hızla gidecek. Projenin çalışmalarına başladık. Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya inecek. Ulaşımın her modu bizim sorumluluğumuzda."

Dünyada en çok noktaya uçan ülke Türkiye

Türkiye havacılıkta da yükselişte.

Türkiye, dünyada 350 noktaya uçuyor. Dünyada en çok noktaya uçan ülke Türkiye.

Bakan Uraloğlu, "4 saatlik uçuşla 67 ülkeye uçabiliyoruz. 1 buçuk milyar insana 4 saatte ulaşıyoruz. 170 ülkeyle havaclık anlaşmamız var. 58 havalimanımız sivil ve ticari uçuşlara açık. Gümüşhane, Bayburt ve Yozgat'ta çalışmalar devam ediyor. 2026'da bitirmiş olacağız." bilgisini verdi.

Bakan Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları'nın 4 kontrol uçağı var. Her gün 58 havalimanını kontrol ediyor. Yakın coğrafyamızda talep eden ülkelere de bu hizmeti satıyoruz." dedi.

Aile Yılı'na özel indirimler

Bakan Uraloğlu, "Bu sene “Aile Yılı” ilan edildi. Biz de aileleriyle seyahat edenlere belli bir düzenleme yapacağız, bunun üzerinde çalışıyoruz." dedi.