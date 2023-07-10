Bakan Uraloğlu: Selden 351 iş yeri, 32 konut ve 35 araç etkilendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sel felaketinin yaşandığı Ordu’ya geldi.

Ordu Valiliği’nde İl Koordinasyon Toplantısı'na katılan Bakan Uraloğlu, açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu şöyle konuştu:

“Ülkemizde 8-9 Temmuz'da başlayıp halen devam eden ve bazı illerimizde yağan yağmur, Ordu ilimizi; başta Altınordu ilçemiz olmak üzere Fatsa, Perşembe ve daha çok Gülyalı'yı etkiledi ve su baskınlarına neden oldu. Biz de bu sabah intikal ettik ve bu intikalle beraber Sayın Ordu Valimizle, Büyükşehir Belediye Başkanımızla, milletvekillerimiz, diğer belediye başkanlarımız ve AFAD'la kısa bir değerlendirme toplantısı yaparak gerekli bilgileri aldık. Birazdan da inşallah sahada gerekli tespitlerimizi yapmış olacağız. Tabii, bu süreçte esasında Batı Karadeniz'den, Zonguldak'tan başlayarak her yerdeyiz. Bolu'yu Düzce’yi de etkileyen hatta Erzincan'ı etkileyen yağmurlar söz konusu. Mevsim normallerinin üzerinde yağmurlar var. Yirmi dört saat içerisinde iki yüz kilo kilograma kadar çıkan yağmurlar yer yer etkili olmuş”

“Ekiplerimiz sahada teyakkuz halinde olmaya devam edecek"

Ordu’da selden 351 iş yeri, 32 konut ve 35 aracın etkilendiğini ifade eden Uraloğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ordu ilimizde olan yağmurlar sonucunda da daha çok Altınordu ilçemizde, biraz önce saydığım dört ilçemizde olmak üzere toplam 351 iş yerimiz, 32 konut ve 35 araç sudan etkilendi. Bununla ilgili de gerekli tedbirler hem öncesinde hem de su taşkını sırasında ilgili kurumlarımız tarafından alındı. Esasında bu sabah itibarıyla hasar tespit çalışmalarına dahil başlandı. Şu anda bütün Karayollarımızın, DSİ'mizin, belediyelerimizin, AFAD'ımızın bütün ekip ve ekipmanları sahada. 184 makine, 296 ekip halen çalışmaya devam ediyor. Meteorolojiden aldığımız bilgiye göre bugün saat on altıya kadar da devam edecek. Tabii bu bir hava tahmin raporudur. Dolayısıyla bu hafifleyinceye kadar bütün ekiplerimiz sahada teyakkuz halinde olmaya devam edecek.”

“Bundan sonraki önlemlerimizi de alacağız”

“Bundan sonraki önlemlerimizi de alacağız” diyen Bakan Uraloğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Mutlaka bazı radikal önlemler almamız gerektiğinin tespitini yaptık. Özellikle merkezde bazı dere yataklarının üzerinin kapatıldığını, buralardaki akışın sağlıklı olmadığı ve geri basarak şehri su altında bıraktığını görmüş olduk. Bunlarla ilgili de gerek belediyemiz gerek Çevre Şehircilik Bakanlığımız gerek DSİ Tarım Orman Bakanlığımız gerekli çalışmaları yaparak inşallah bunların da önlemlerini almış olacağız. Burada herhangi bir can kaybı söz konusu değil. Sadece Samsun ilimizde bir can kaybımız oldu maalesef. Bunun haricinde maddi hasar söz konusu. Onunla ilgili de gereğini yapma noktasında olacağız. Allahü Teala beterinden saklasın diyor, bütün ülkemize tekrar geçmiş olsun diyorum.”