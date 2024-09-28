Bakan Uraloğlu: Otomatik Tren Muayene İstasyonlarını yıl sonunda devreye alacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ve Tübitak Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü tarafından geliştirilen Otomatik Tren Muayene İstasyonu (OTMİ) çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Arıza hareket halindeyken tespit edilecek

Demiryolu ağının çeşitli noktalarına yerleştirilecek OTMİ’ler ile trenlerin tekerlerinde oluşması muhtemel çatlak, kırık, fren sistemi hataları ile olağan dışı ısınmalar gibi kusurların önceden tespit edilebileceğini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen OTMİ’ler trenler hareket halindeyken dahi otonom olarak demiryolu araçlarını, mevcuttaki muayene istasyonlarından daha ileri seviyede muayene edilebilecek. Böylece araçlardaki kusurlar büyük kayıplara yol açmadan tespit edilecek” dedi.

Hedef daha güvenli yolculuk

Karayollarındaki akıllı ulaşım sistemleri dönüşümünü demiryollarında da başlattıklarını vurgulayan Uraloğlu, “Demiryollarında dijitalleşme ve akıllı sistemler alanında imza attığımız en önemli projelerden biri olan OTMİ, uluslararası standartlara ve gelişen teknolojiye uygun, güvenli, hızlı ve konforlu yolcu ve yük taşımacılığına imkân sağlayacak.” dedi.

Akıllı yazılımlarla erken tespit

Daha önceleri doğrudan insan eliyle yapılan demiryolu araçları yürüyen aksam, yük dengesi ve olası arıza kontrollerinin OTMİ sayesinde tamamen elektronik sensörler ve akıllı yazılımlar ile trenlerin hareket halindeyken dahi yapılabileceğini kaydeden Bakan Uraloğlu, demiryolu ağının çeşitli noktalarına yerleştirilecek muayene istasyonları ile trenlerin tekerinde oluşması muhtemel çatlak, kırık, aşınma, fren sistemi hataları ve olağandışı ısınmalar gibi kusurların önceden tespit edilebileceğini söyledi.

"Yıl sonuna kadar devreye alınacak"

Yerli ve milli imkanlarla üretilen ve gelişen teknolojinin tüm imkanlarını kullanacak OTMİ sistemleri ile demiryollarında bakım ve onarımda dışa bağımlılığın önüne geçerek işletme maliyetlerini düşüreceklerinin altını çizen Bakan Uraloğlu, TCDD ve TÜBİTAK RUTE arasında OTMİ Geliştirme Projesi protokolünün 2021 yılında imzalandığını anımsattı. Bakan Uraloğlu, “Uygulama yeri olarak seçilen Köseköy İstasyonu’nda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Proje kapsamında ilk olarak geliştirdiğimiz Tren Tanıma Pantograf Denetleme ve Tekerlek Apleti Tespit Sistemlerini 2023 yılında devreye almıştık. Şimdi de bu yıl sonuna kadar Fren Sabo, Fren Balata, Disk Asıntı ve Aks Rulman Sıcaklık Ölçüm Sistemlerini devreye almaya planlıyoruz.” diye konuştu.

"Sistem Ankara’dan Kontrol Edilecek"

Bakan Uraloğlu, geliştirilen sistemlerin Avrupa Birliği Araştırma ve İnovasyon projeleri içerisinde öncelikli projelerden olduğunun altını çizerek, “Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen OTMİ tamamen otonom olarak demiryolu araçlarını mevcuttaki muayene istasyonlarından daha ileri seviyede muayene edilebilecek. Toplanan bilgiler, akıllı algoritmalarla makine öğrenmesi ve görüntü işleme teknikleri ile analiz edilerek anomali tespiti yapılabilecek. Bir araçtan toplanan bilgilerin zamana göre değişimi ve tarihçesi toplanarak bakım çalışmaları olası bir arızadan önce yapılabilecek. Böylece araçlardaki kusurlar, büyük kayıplara yol açmadan tespit edilebilecek. OTMİ’ler ile hem tesis edildiği bölgelerden gelen veriler hem de tüm ülke ağındaki sistemlerden gelen verilerle birlikte Ankara’da kurulacak izleme merkezinden takip edilecek. Böylelikle olası raydan çıkmaların önüne geçilmesi sağlanacak" ifadelerini kullandı.

"OTMİ kurulumunda hattın kapasitesi esas alınacak"

Anlaşma kapsamında Mini OTMİ tesisleri kurulumu yapılacağını, mevcut hatlara kurulacak istasyonlarda ise lokasyon özelliklerini dikkate alacaklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, “Hat kapasitesi ve yoğunluğu, güzergâh üzerinden taşınan yük cinsi, kent içi ve dışına ulaşım yapan