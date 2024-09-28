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TRT Haber 28.09.2024 11:00

Erdoğan: Karadeniz Bölgesi'nin jeostratejik önemi artacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Orta Asya ve Hazar bölgesinden batı ile doğuyu, kuzey ile güneyi birbirine bağlayan ulaşım koridorları ve enerji yolları Karadeniz bölgesi üzerinden geçiyor. Önümüzdeki dönemde bölgenin jeostratejik öneminin daha da artacağı görülüyor." dedi.

Erdoğan: Karadeniz Bölgesi'nin jeostratejik önemi artacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Karadeniz Rize-Ayder Forumu'na videomesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Önümüzdeki dönemde bölgenin jeostratejik önemi artacak"

Aziz kardeşlerim, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum.

Geniş Karadeniz Bölgesi'nin lojistik ve ulaştırma imkanlarının ele alınacağı Uluslararası Karadeniz Rize-Ayder Forumu'nun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yurtdışından foruma iştirak eden kıymetli uzmanlarımıza hoş geldiniz diyor, forum kapsamında verimli tartışmaların yaşanacağına inanıyorum.

Salgın hastalıklar ve bölgemizdeki krizler, lojistik ve ulaştırma altyapısının ekonomik kalkınma açısından önemini bizlere tekrar tekrar hatırlatıyor. Karadeniz coğrafyası içerisinde yer alan tüm ülkelerde ticareti geliştirecek, malların ve ulaştırma hizmetlerinin teslimat sürelerini kısaltılacak lojistik ağların geliştirilmesine ihtiyaç duymaktayız.

Rize'deki yüksek teknolojili endüstriyel gelişim bölgesi olan İyidere Lojistik Merkezi'nin bu çabalara ciddi katkı yapacağı inancındayız. Karadeniz Bölgesi’nin küresel gemi inşa pazarında kilit bir oyuncu olarak konumlanması da önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Orta Asya ve Hazar bölgesinden batı ile doğuyu, kuzey ile güneyi birbirine bağlayan ulaşım koridorları ve enerji yolları Karadeniz bölgesi üzerinden geçiyor. Önümüzdeki dönemde bölgenin jeostratejik öneminin daha da artacağı görülüyor. Karadeniz bölgesindeki ulaştırma ve lojistik altyapısının güçlendirilmesiyle inşallah bu ivme daha da hızlanacaktır.

"Karadeniz Bölgesi'nin hak ettiği yeri alacağından asla şüphe duymuyorum"

Hükümetimizin son 22 yılda ulaştırma alanına yaptığı yatırımların geniş bir alanda meyvelerini toplayacağımız bir döneme giriyoruz. Bu yeni dönemde Karadeniz Bölgesi'nin hak ettiği yeri alacağından asla şüphe duymuyorum. Kendi alanında seçkin isimlerin katılımıyla düzenlenen Uluslararası Karadeniz Rize-Ayder Forumunun bizlere bu mücadelemizde yardımcı olacağı kanaatindeyim.

Bu düşüncelerle forumun ülkelerimiz ve Karadeniz bölgemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yurtdışından programa teşrif eden misafirlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum.

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