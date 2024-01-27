Bakan Uraloğlu: İzmir'imizi yüksek hızlı trenle tanıştıracağız

Bakan Uraloğlu, İzmir Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolu Açılış Töreni’nde konuştu. Uraloğlu, İzmirlilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, İzmir Şehir Hastanesi’nin ve bağlantı yollarının İzmirlilere hayırlı uğurlu olmasını diledi.

İzmir’in 31 Mart seçimlerinde Hamza Dağ ile yola devam edeceğini belirten Uraloğlu, “Başkanımızla inşallah yolumuza devam edeceğiz. İzmir'in ulaşım ihtiyacını gayet iyi biliyoruz. Yaptıklarımız var, planladıklarımız var” dedi.

İzmir’de yapılan ulaşım yatırımlarına değinen Uraloğlu, “Biz İstanbul - İzmir Otoyolu’nu bitirdik, hizmete sunduk. Biz Konak Tünelleri'ni bitirdik yine hizmete sunduk. Biz Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolu’nu bitirdik ve hizmete sunduk.” diye konuştu.

İzmir'den Ankara'ya 3,5 saatte yolculuk

İzmirlilerin sabırsızlıkla yüksek hızlı treni beklediklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, “Hızlı bir şekilde yürüyoruz orada. Bir ikmal ihalesi yapmamız gerekiyordu. İkmal ihalesini de yaptık ve yolumuza devam ediyoruz. İnşallah, İzmir'imizi hızlı trenle tanıştıracağız ve İzmir'den Ankara'ya 3,5 saatte güvenle seyahat etmiş olacağız.” şeklinde konuştu.

İzmir’de Banliyö Sistemi projesini hayata geçirerek İzmirli vatandaşların hizmetine sunduklarını da hatırlatan Uraloğlu, “Adnan Menderes Havalimanı’nın terminal binasını yaptık. Yakın zamanda da Yeni Foça'daki Yat Limanını yaparak sizlerin, İzmirlilerin hizmetine sunduk. Biz yine Sabuncubeli Tüneli'ni bitirdik biliyorsunuz. 15 dakikada Manisa'ya gidiyoruz. Dolayısıyla biz İzmir'in ihtiyaçlarını biliyoruz. Sizlerle beraber inşallah çalışmaya, İzmir'imize hizmet etmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

İzmir'e 215 milyar liralık yatırım

İzmir'de, AK Parti iktidarları zamanında 215 milyar liralık ulaşım yatırımı yapıldığına dikkati çeken Uraloğlu, şu şekilde konuştu:

“İzmir’in ihtiyaçlarını biz biliyoruz. İzmir’in çevre yolu ihtiyacı var onu biliyoruz. Yine şehir içerisindeki ulaşım ihtiyaçlarını biz biliyoruz. İzban'ın Bergama'ya kadar götürülmesiyle ilgili taleplerinizi biliyoruz. Onları da planladık. İnşallah AK Parti belediyeciliğiyle beraber bu hizmetlerimize sizlerle beraber devam edeceğiz.”

Bakan Uraloğlu, İzmirlilerden Cumhur İttifakı’nın İzmir Büyükşehir Belediye Adayı Hamza Dağ’a 31 Mart’ta gerçekleşecek yerel seçimlerde destek vermelerini istedi. Uraloğlu, “Biz Hamza Başkanımızı, İzmir için seçmeye hazır mıyız değerli hemşehrilerim? Allah'ın izniyle 30 tane ilçemizde var gücümüzle çalışmaya hazır mıyız? İnşallah gayret edeceğiz” dedi.