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Gündem
TRT Haber 26.06.2025 15:33

Bakan Uraloğlu: İran dışında, hava sahası kısıtlamaları kaldırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran ile İsrail arasında yaşanan çatışmalardan dolayı bölgedeki hava sahası kısıtlamalarının İran dışında kaldırıldığını açıkladı.

Bakan Uraloğlu: İran dışında, hava sahası kısıtlamaları kaldırıldı
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, hava sahası kısıtlamalarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak, 26 Haziran itibariyle Irak, Suriye, Ürdün, Beyrut, Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri hava sahalarının uçuşa açıldığını duyurdu.

İran dışında kısıtlı bir alan kalmadığını belirten Uraloğlu, bölgede kalan uçaklar için tahliye süreçlerinin devam etmekte olduğunu ve Irak’ta bulunan 4 uçağın, dün itibariyle sorunsuz bir şekilde geri döndüğünü ifade etti.

Bakan Uraloğlu, İran’da ülkenin doğusunda yer alan Meşhed bölgesi dışında uçuş kısıtlamalarının devam ettiğini söyleyerek, "Bu sebeple Şiraz ve Tahran’da bulunan 7 uçağımız henüz Türkiye’ye dönememişlerdir. Bölgedeki kısıtlamalar 2 Temmuz Çarşamba gününe kadar sürecektir. Ancak uçaklarımızın daha erken bir tarihte ülkemize dönebilmeleri için gerekli girişimlerde bulunuyoruz.Tüm seferlerimiz uygun şartlara göre yolcu ve ekip güvenlikleri gözetilerek planlanmaktadır" dedi.

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Abdulkadir Uraloğlu İran Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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