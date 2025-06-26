Bakan Uraloğlu: İran dışında, hava sahası kısıtlamaları kaldırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, hava sahası kısıtlamalarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak, 26 Haziran itibariyle Irak, Suriye, Ürdün, Beyrut, Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri hava sahalarının uçuşa açıldığını duyurdu.

İran dışında kısıtlı bir alan kalmadığını belirten Uraloğlu, bölgede kalan uçaklar için tahliye süreçlerinin devam etmekte olduğunu ve Irak’ta bulunan 4 uçağın, dün itibariyle sorunsuz bir şekilde geri döndüğünü ifade etti.

Bakan Uraloğlu, İran’da ülkenin doğusunda yer alan Meşhed bölgesi dışında uçuş kısıtlamalarının devam ettiğini söyleyerek, "Bu sebeple Şiraz ve Tahran’da bulunan 7 uçağımız henüz Türkiye’ye dönememişlerdir. Bölgedeki kısıtlamalar 2 Temmuz Çarşamba gününe kadar sürecektir. Ancak uçaklarımızın daha erken bir tarihte ülkemize dönebilmeleri için gerekli girişimlerde bulunuyoruz.Tüm seferlerimiz uygun şartlara göre yolcu ve ekip güvenlikleri gözetilerek planlanmaktadır" dedi.