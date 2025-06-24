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Gündem
AA 24.06.2025 19:50

Bakan Uraloğlu: Bölgedeki hava sahası kısıtlamaları devam etmektedir

Bakan Uraloğlu, İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası bölgedeki hava sahası kısıtlamalarının devam ettiğini belirterek, "Planlı iptaller ve rota değişiklikleriyle operasyonlar sürdürülmektedir. Bakanlığımız ve ilgili tüm kurumlarımız gelişmeleri yakından takip etmektedir" açıklamasını yaptı.

Bakan Uraloğlu: Bölgedeki hava sahası kısıtlamaları devam etmektedir

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hava sahası kısıtlamalarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Güncel duruma ilişkin bilgi veren Uraloğlu, "13 Haziran'da başlayan İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası bölgedeki hava sahası kısıtlamaları devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, İran-Tahran uçuş bölgesinin 25 Haziran 10.30'a, İsrail-Tel Aviv'in de 25 Haziran 03.59'a kadar uçuşa kapalı olduğuna dikkati çekerek, hava yolu işletmelerinden Türk Hava Yollarının 2 uçağının geri çağırılarak İstanbul'a yönlendirildiğini, Kuveyt, Dammam, Bahreyn, Doha, Abu Dabi, Dubai ve Maskat seferlerinin iptal edildiğini belirtti.

Umman hava sahasının kapalı olması nedeniyle Cakarta ve Denpasar çıkışlı iki uçuşun Bakü'ye yönlendirildiğini, yakıt ikmalinin ardından İstanbul'a devam ettiğini bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"An itibarıyla Körfez Bölgesi'ne uçuşlar normale dönmüş, İran, Irak ve Suriye uçuşları ise halen iptaldir. AJet'in Dubai, Dammam ve Sharjah seferleri, SunExpress'in Dubai, Beyrut ve Erbil seferleri, Pegasus'un Bahreyn, Cidde, Medine, Riyad, Dammam, Doha, Dubai, Abu Dabi, Sharjah, Kuveyt, Maskat ve Karaçi seferleri iptal edilmiştir. Bölgede operasyonları bulunan BBN, ACT, MGA, MNG, Freebird, Airanka, ULS, Southwind ve Corendon'a ait uçak ya da görevli personel bulunmamaktadır. Planlı iptaller ve rota değişiklikleriyle operasyonlar sürdürülmektedir. Bakanlığımız ve ilgili tüm kurumlarımız gelişmeleri yakından takip etmekte, seyahat güvenliği ve uçuş emniyeti için tüm önlemleri almaya devam etmektedir."

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Abdulkadir Uraloğlu İsrail-İran çatışması Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Hava Yolu
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