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Gündem
AA 05.08.2025 03:37

Bakan Uraloğlu, "BM Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler Konferansı"na katılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5-6 Ağustos'ta Türkmenistan'ın Avaza kentinde düzenlenecek "3. Birleşmiş Milletler (BM) Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler (LLDC) Konferansı"na iştirak edecek.

Bakan Uraloğlu, "BM Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler Konferansı"na katılacak

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Uraloğlu, burada ulaştırma, lojistik ve haberleşme alanlarında çok taraflı iş birliği ile kalkınma hedefleri doğrultusunda temaslarda bulunacak.

Genel Kurul oturumunda Türkiye'nin ulusal beyanını da sunacak olan Uraloğlu'nun, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Mammethan Çakıyev, Demiryolu Ulaştırma Bakanı Mammet Akmammedov, Karayolu Ulaştırma Bakanı Begenç Annadurdiyev, Haberleşme Bakanı Hacımurat Hudayguliyev ile ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor.

Bakan Uraloğlu'nun, Tacikistan Ulaştırma Bakanı ve Burkina Faso Bölgesel Yönetim ve Mobilite Bakanı ile de görüşmeler yapılması planlanıyor.

Temasları kapsamında Uraloğlu, bölgesel ulaştırma ağlarında stratejik öneme sahip Türkmenbaşı Limanı'nda teknik bir inceleme de gerçekleştirecek.

Uraloğlu'nun başkanlığındaki Türk heyetinin temasları çerçevesinde, Türkiye'nin ulaştırma koridorlarındaki deneyiminin paylaşılması, ikili ve bölgesel iş birliği alanlarının güçlendirilmesi ve altyapı yatırımlarında bölgesel sinerji oluşturulması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uraloğlu, Türkiye'nin LLDC ülkelerine lojistik altyapı geliştirme, sınır geçişlerinin kolaylaştırılması, dijital ulaştırma çözümleri ve yeşil taşımacılık uygulamaları gibi alanlarda teknik katkı sunmaya hazır olduğunun bir kez daha uluslararası kamuoyuna ifade edileceğini kaydetti.

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Abdulkadir Uraloğlu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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