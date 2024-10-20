Bakan Tunç: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bebeklerin ölümüne müsaade etmez

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük’te gündeme dair soruları yanıtladı.

Tunç, Yenidoğan Çetesi soruşturmasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

İl Sağlık Müdürlüğü'ne ilettik sonra, sağlık müdürlüğümüz hem idari hem adli soruşturma başlattı. Adli soruşturma olarak Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Birtakım araştırmalar yapıldıktan sonra soruşturma derinleştirildi. Bu süreç içerisinde teknik takipler yapıldı, deliller toplandı.

Bir yıllık araştırma ve soruşturma neticesinde 47 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 4'ü doktor, 18'i hemşire, 112 personelleri de var içerisinde. Toplamda 22 kişi tutuklandı. 11 doktor olmak üzere 25 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildi. O günden bu yana iddianame ile ilgili hazırlıklar devam etti.

Savcıyı tehditle ilgili ayrıca soruşturma açıldı

Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne iddianame sunulmuş durumda. Soruşturmayı yürüten savcıyla ilgili olarak kamuoyuna yansıyan bir tehdit durumu oldu. Onunla ilgili de ayrıca soruşturma açıldı. Hiç kimse yargı mensuplarımızı tehdit edemez ve korkutamaz.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir zaman bebeklerin ölümüne müsaade etmez. Bu anlamdaki kararlılığımızı sürdürmeye devam ederiz.

Cumhurbaşkanımız, soruşturmanın titizlikle devam etmesini, gerek idari gerek adli ne gerekiyorsa yapılması konusundaki kesin kararlılığını ifade etti.

Casusluk suçuna ağır ceza yolda

Tunç 9. Yargı Paketi'ne ilişkin, "Türkiye'de casusluk kastıyla bir suç işliyorsanız, o zaman hem casusluktan ceza alırsınız hem de işlediğiniz suçtan dolayı ceza alırsınız" ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç’tan Kılıçdaroğlu’na tepki

Bakan Tunç, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

"Karalayıcı bir üslupla siyaset yapmanın o siyaseti yapanlara da bir faydası yok. Gündemde kalmak için Sayın Cumhurbaşkanımıza terbiye dışı sözlerle hakaret ediyorsanız bu suçtur."



