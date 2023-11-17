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Gündem
TRT Haber 17.11.2023 20:07

Bakan Tunç: TRT Haber ekibine İsrailli polisler tarafından yapılan saldırıyı kınıyorum

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail polisinin Kudüs'te TRT Haber ekibine saldırısına ilişkin, "Ne yaparsanız yapın gerçekleri gizleyemez, kanlı ellerinizi saklayamazsınız." dedi.

Bakan Tunç: TRT Haber ekibine İsrailli polisler tarafından yapılan saldırıyı kınıyorum

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mescid'i Aksa'ya cuma namazı kılmak için giden Filistinlileri görüntüleyen TRT Haber ekibine, İsrail polisi tarafından yapılan fiziki saldırıyı kınadı.

Tunç, açıklamasında şunları kaydetti:

"Filistin’de bebekleri, çocukları, kadınları, sivilleri katleden İsrail, insanlık suçu işlemeyi, soykırım yapmayı sürdürüyor.

Bölgede yaşanan gelişmeleri aktaran TRT Haber ekibine, hiçbir kuralı, ilkeyi, hukuku tanımayan İsrailli polisler tarafından yapılan saldırıyı şiddet ve nefretle kınıyor, TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Ne yaparsanız yapın gerçekleri gizleyemez, kanlı ellerinizi saklayamazsınız."

Kudüs'te TRT Haber ekibine saldırı
Kudüs'te TRT Haber ekibine saldırı

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