Bakan Tunç: TRT Haber ekibine İsrailli polisler tarafından yapılan saldırıyı kınıyorum

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mescid'i Aksa'ya cuma namazı kılmak için giden Filistinlileri görüntüleyen TRT Haber ekibine, İsrail polisi tarafından yapılan fiziki saldırıyı kınadı.

Tunç, açıklamasında şunları kaydetti:

"Filistin’de bebekleri, çocukları, kadınları, sivilleri katleden İsrail, insanlık suçu işlemeyi, soykırım yapmayı sürdürüyor.

Bölgede yaşanan gelişmeleri aktaran TRT Haber ekibine, hiçbir kuralı, ilkeyi, hukuku tanımayan İsrailli polisler tarafından yapılan saldırıyı şiddet ve nefretle kınıyor, TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Ne yaparsanız yapın gerçekleri gizleyemez, kanlı ellerinizi saklayamazsınız."