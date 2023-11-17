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Gündem
AA 17.11.2023 19:46

Emine Erdoğan 3 dilde "Filistin İçin Tek Yürek" çağrısına destek istedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 15 Kasım'da İstanbul'da pek çok ülkeden devlet ve hükümet başkanının eşleri ile özel temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen "Filistin İçin Tek Yürek" temalı zirveye ilişkin Türkçe, İngilizce ve Arapça paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan 3 dilde "Filistin İçin Tek Yürek" çağrısına destek istedi

Emine Erdoğan, zirve kapsamında hazırlanan "Filistin İçin Tek Yürek Küresel Çağrı Metni"ni eklediği paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın her bölgesinden lider eşleri ve ülke temsilcileri olarak seslerimizi 'Filistin İçin Tek Yürek Lider Eşleri Zirvesi' vesilesiyle İstanbul'da birleştirdik. Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmesi ve insani yardımların sağlanması için uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırıyoruz. Her vicdan sahibi insanı, bu küresel çağrımıza destek vermeye davet ediyoruz."


Zirvenin ortak çağrı metni

Emine Erdoğan, 15 Kasım Çarşamba günü, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ev sahipliği yaptığı, pek çok ülkeden devlet ve hükümet başkanlarının eşleri ile özel temsilcilerin katılımıyla düzenlenen "Filistin İçin Tek Yürek" temalı zirve sonrasındaki basın toplantısında, zirve kapsamında hazırlanan ortak çağrı metnini okumuştu.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalar nedeniyle Gazze ve Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan insani trajediden duyulan derin endişenin vurgulandığı metinde, şu ifadelere yer verilmişti:

"Devlet ve hükümet başkanlarının eşleri ve ülke temsilcileri olarak tüm dünyaya, Gazze'de süren katliamları durdurmak için derhal ve topyekun harekete geçilmesi, Gazze'de okul, hastane ve diğer tıbbi tesisler, mülteci kampları, Birleşmiş Milletler tesisleri ve ibadethaneler dahil tüm sivil yerleşim yerlerini hedef alan İsrail saldırılarının derhal durdurulması, bu doğrultuda çatışmalara son verecek bir ateşkesin acilen tesisi çağrısında bulunuyoruz."

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