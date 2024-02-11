Bakan Tunç: Küçükçekmece'deki saldırıyla ilgili soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmekte

Dün AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından şu bilgiyi paylaştı:

"Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay’ın seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırı ile ilgili olarak Küçükçekçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu düşünülen; 12 şüpheli gözaltına alınmış, 7 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. "