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DHA 11.02.2024 17:05

Bakan Tunç: Küçükçekmece'deki saldırıyla ilgili soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmekte

Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırı ile ilgili 12 şüpheli gözaltına alındı, 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik de çalışmalar devam ediyor.

Bakan Tunç: Küçükçekmece'deki saldırıyla ilgili soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmekte

Dün AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından şu bilgiyi paylaştı:

"Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay’ın seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırı ile ilgili olarak Küçükçekçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu düşünülen; 12 şüpheli gözaltına alınmış, 7 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. "

Küçükçekmece'de AK Parti'nin seçim çalışması sırasında silahlı saldırı
Küçükçekmece'de AK Parti'nin seçim çalışması sırasında silahlı saldırı

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